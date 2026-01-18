Κατερίνα Βρανά: Είμαι κατενθουσιασμένη που θα βρεθώ στην παρουσίαση της Eurovision

Η Κατερίνα Βρανά μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Ραντεβού το ΣΚ” για τη συμμετοχή της στην παρουσίαση των δύο ημιτελικών και του εθνικού τελικού της Eurovision 2026, όπου θα βρεθεί στο πλευρό της Μπέττυς Μαγγίρα και του Γιώργου Καπουτζίδη.

Η ηθοποιός, Κατερίνα Βρανά, εξομολογήθηκε ότι “είμαι κατενθουσιασμένη που θα βρεθώ στην παρουσίαση της Eurovision. Είναι χαρά μου, είναι τιμή μου, είναι όνειρο σχεδόν ζωής. Δηλαδή βλέπω την Eurovision και την παρακολουθώ από την εποχή της Δάφνης Μπόκοτα, την οποία αγαπώ”.

“Με πήρε ο Γιώργος Καπουτζίδης, μαζί με την Μαρία Κοζάκου, μου είπαν «σκεφτήκαμε, αν θα ήθελες, να παρουσιάσεις τους τελικούς» και ήμουν… «με δουλεύεις; Και βέβαια».

Είναι μια φοβερή τιμή και χαρά γιατί είμαι φανατική της Eurovision από μικρό παιδί. Είναι και σημαντικό άτομα με κάποια αναπηρία να μπορούν να παρουσιάσουν κάτι σ’ αυτό το επίπεδο στην τηλεόραση, να ‘χουμε λίγη παραπάνω ορατότητα”.

“Θα ρουφήξω ό,τι συμβουλή μπορώ να πάρω από την Μπέττυ Μαγγίρα και τον Γιώργο Καπουτζίδη και θέλω να ανταπεξέλθω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχω λιγάκι άγχος, ναι. Θα διαβάσω σαν να δίνω Πανελλήνιες” συμπλήρωσε, ακόμα, η Κατερίνα Βρανά στην κάμερα του OPEN.