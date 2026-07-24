Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
LIFESTYLE

Μιχάλης Χατζηγιάννης: Πρόβλημα υγείας για τον τραγουδιστή – Ακυρώθηκε προγραμματισμένη εμφάνισή του

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάστασή του

Μιχάλης Χατζηγιάννης: Πρόβλημα υγείας για τον τραγουδιστή – Ακυρώθηκε προγραμματισμένη εμφάνισή του
Πηγή φωτογραφίας: NDP PHOTO
DEBATER NEWSROOM

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ακύρωσε προγραμματισμένη εμφάνιση του στην παραλία των Αγίων Θεοδώρων, λόγω προβλήματος υγείας. Την δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε το ίδιο το beach bar μέσω ανάρτησης στα social media, δίχως ωστόσο να γίνονται γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάστασή του. 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη KUKO's The Summer Bar (@kukosthesummerbar)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι το live με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη ακυρώνεται, λόγω προβλήματος υγείας του καλλιτέχνη. Όσοι έχουν προμηθευτεί τα εισιτήριά τους, μπορούν να λάβουν επιστροφή χρημάτων από το κατάστημα που τα προμηθεύτηκαν. Ευχαριστούμε για την κατανόηση”, έγραφε η ανακοίνωση του beach bar.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

LIFESTYLE

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ