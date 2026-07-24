Μιχάλης Χατζηγιάννης: Πρόβλημα υγείας για τον τραγουδιστή – Ακυρώθηκε προγραμματισμένη εμφάνισή του

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ακύρωσε προγραμματισμένη εμφάνιση του στην παραλία των Αγίων Θεοδώρων, λόγω προβλήματος υγείας. Την δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε το ίδιο το beach bar μέσω ανάρτησης στα social media, δίχως ωστόσο να γίνονται γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάστασή του.

“Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι το live με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη ακυρώνεται, λόγω προβλήματος υγείας του καλλιτέχνη. Όσοι έχουν προμηθευτεί τα εισιτήριά τους, μπορούν να λάβουν επιστροφή χρημάτων από το κατάστημα που τα προμηθεύτηκαν. Ευχαριστούμε για την κατανόηση”, έγραφε η ανακοίνωση του beach bar.