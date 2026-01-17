Eurovision 2026: Τα 14 τραγούδια που διαγωνίζονται στον πρώτο ελληνικό ημιτελικό

Η Ελλάδα ετοιμάζεται για τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026, με τη μεγάλη αναμέτρηση να πλησιάζει. Συνολικά, 28 συμμετοχές θα διαγωνιστούν σε δύο ημιτελικούς, με τον νικητή να επιλέγεται από το κοινό. Η προσμονή είναι μεγάλη, καθώς τα στοιχήματα έχουν ήδη αρχίσει και το ενδιαφέρον παραμένει αμείωτο για τον μουσικό διαγωνισμό, ο οποίος κάθε χρόνο καταγράφει εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης. Η φετινή διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στο Wiener Stadthalle στη Βιέννη, την πρωτεύουσα της Αυστρίας, τον προσεχή Μάιο.

Τα 28 τραγούδια που θα διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Eurovision 2026 θα παρουσιαστούν από την ΕΡΤ το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026.

Η παρουσίαση των τραγουδιών θα γίνει ως εξής: το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, στις 17:00, θα προβληθούν τα 14 τραγούδια του Α’ Ημιτελικού, ενώ την Κυριακή 18 Ιανουαρίου θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα 14 του Β’ Ημιτελικού. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, ο Α’ Ημιτελικός του ελληνικού τελικού θα διεξαχθεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου.

Ακούστε τα 14 τραγούδια του Α’ Ημιτελικού

1. «The other side», Alexandra Sieti

2. «Drop It», THE Astrolabe

3. «Aphrodite», Desi G

4. «Ferto», Ακύλας

5. «Parea», Evangelia

6. «2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

7. «Slipping Away», Niya

8. «Χάνομαι», Marseaux

9. «Άλμα», Rosanna Mailan

10. «Europa», STEFI

11. «The Songwriter», Revery

12. «Chaos», Dinamiss

13. «YOU & I», STYLIANOS

14. «Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

Στον Β’ ημιτελικό θα διαγωνιστούν

1. «AGAPI», RIKKI

2. «Back in the game», GARVIN

3. «Labyrinth», Mikay

4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

5. «mad about it», D3lta

6. «Αστείο», ZAF

7. «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ

8. «You Are The Fire», Stella Kay

9. «Anatello», TIANORA

10. «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

11. «Set Everything On Fire», BASILICA

12. «Dark Side of the Moon», good job Nicky

13. «Bulletproof», KOZA MOSTRA

14. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers