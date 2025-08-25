Κατερίνα Στικούδη & Βαγγέλης Σερίφης: Κλείνουν 7 χρόνια γάμου – Η ανάρτηση της τραγουδίστριας

Σε μία από τις πιο ευτυχισμένες φάσεις της ζωής της βρίσκεται η Κατερίνα Στικούδη, η οποία γιορτάζει την έβδομη επέτειο του γάμου της με τον Βαγγέλη Σερίφη. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μοιράστηκε τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους, κάνοντας μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου αναπολεί τη στιγμή που ενώθηκε με τον σύντροφό της.

Μια ιστορία αγάπης 16 ετών

Η σχέση της Κατερίνας Στικούδη και του Βαγγέλη Σερίφη (γνωστού και ως DJ Rico) ξεκίνησε το 2009, με τους δυο τους να αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και διακριτικά ζευγάρια της ελληνικής showbiz.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το καλοκαίρι του 2018, επισφράγισαν την αγάπη τους με έναν γάμο σε στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Διαβάστε επίσης: Κατερίνα Στικούδη: Παίζει πιάνο στο σαλόνι του σπιτιού της φορώντας αποκαλυπτικό φόρεμα (vid)

Σήμερα, επτά χρόνια μετά τον γάμο τους, είναι πιο ερωτευμένοι από ποτέ, ενώ η οικογενειακή τους ευτυχία ολοκληρώθηκε με τον ερχομό των δύο παιδιών τους, του Βύρωνα και του Νικόλα.

«Ότι ονειρεύτηκα, κάθε συναίσθημα… Θα ‘ναι πάντοτε μαζί μου είναι η γεύση της ζωής μου…

Σαν σήμερα κάναμε το πάρτυ αγάπης (έτσι λέω το γάμο) στο Μορφάτι Θεσπρωτίας… Ήρθαν φίλοι, συνεργάτες, συγγενείς περάσαμε τόσο ωραία… Χρόνια μας πολλά… Σ αγαπώ…», έγραψε η Κατερίνα Στικούδη στην ανάρτηση που έκανε.

Η ανάρτηση της Κατερίνας Στικούδη: