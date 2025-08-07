Κατερίνα Στικούδη: Παίζει πιάνο στο σαλόνι του σπιτιού της φορώντας αποκαλυπτικό φόρεμα (vid)

Η Κατερίνα Στικούδη έκανε μια ιδιαίτερη και άκρως εντυπωσιακή εμφάνιση στο σαλόνι του σπιτιού της, αφήνοντας άφωνους τους διαδικτυακούς της φίλους. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο κάθεται στο πιάνο και ερμηνεύει το τραγούδι «Wonder where you are» των Da Buzz.

Πέρα από τη μελωδική της ερμηνεία, η Κατερίνα Στικούδη εντυπωσίασε και με το στιλ της. Φορώντας ένα λευκό μίνι φόρεμα με τολμηρά κοψίματα, η τραγουδίστρια συνόδευσε την εμφάνισή της με χρυσά κοσμήματα, ένα ψηλό ponytail στα μαλλιά της και φυσικά, ένα πλατύ χαμόγελο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Κατερίνα Στικούδη: «Νιώθω πανέτοιμη για την Eurovision» – Η αποκάλυψη που έκανε η τραγουδίστρια

Η ανάρτηση, όπως ήταν αναμενόμενο, συγκέντρωσε χιλιάδες likes και σχόλια από τους θαυμαστές της, οι οποίοι την αποθέωσαν για το ταλέντο της και την εμφάνισή της.

Να θυμίσουμε ότι το βίντεο αυτό έρχεται λίγο μετά από μια άλλη ανάρτησή της, με μια υποβρύχια πόζα που είχε επίσης ξετρελάνει το κοινό της.

Δείτε την ανάρτηση της Κατερίνας Στικούδη: