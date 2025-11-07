Κατερίνα Παπουτσάκη: «Δεν θέλω τα παιδιά μου να με βλέπουν να φιλιέμαι στην τηλεόραση» (Βίντεο)

Στον καναπέ της εκπομπής «Στούντιο 4» έκατσε η Κατερίνα Παπουτσάκη και μίλησε για τους δύο γιους της και για το γεγονός ότι εκείνοι δεν παρακολουθούν τα σίριαλ που πρωταγωνιστεί.

Η ηθοποιός, Κατερίνα Παπουτσάκη, τόνισε ότι δεν θεωρεί ωραίο να τη βλέπουν οι γιοι της να ανταλλάσσει φιλιά με τους τηλεοπτικούς της παρτενέρ. Μάλιστα πιστεύει ότι δεν υπάρχει λόγος να βλέπουν τις τηλεοπτικές της δουλειές και ότι μόνο άμα θέλει εκείνη θα τους δείξει κάποια στιγμιότυπα.

Αναλυτικά, είπε: «Τα παιδιά δεν με βλέπουν στην τηλεόραση. Δεν το επιδιώκω, δεν θέλω και πολύ. Δεν θέλουν ούτε αυτά ούτε στα ”Καλύτερά μας χρόνια” που θα μπορούσε. Ούτε εκείνα εκδηλώνουν φοβερό ενδιαφέρον ούτε εγώ τους σπρώχνω προς αυτή την κατεύθυνση σε καμία περίπτωση.

Είναι και ώρες που κοιμούνται τα παιδιά. Ίσως κάποια στιγμή αν ανεβάσει κάποιος κάτι στο Instagram να τους πω να τη δουν. Τώρα να τους βάλω να δουν ολόκληρο επεισόδιο. Καταρχάς δεν είναι για την ηλικία τους. Δεν είναι ανάγκη να βλέπουν τη μαμά τους να δίνει ένα φιλάκι. Δεν είναι απαραίτητο».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός μίλησε και για την σχέση που έχουν μεταξύ τους τα δύο παιδιά της, αναφέροντας ότι ο μικρότερος προσπαθεί να μιμηθεί τον μεγάλο του αδερφό. «Ο μικρός είναι 6,5 και ο μεγάλος 12. Είναι μεγάλη η διαφορά ανάμεσά τους, αλλά τώρα, καθώς μεγαλώνουν, παρατηρώ ότι είναι ωραία, αρχίζουν και παίζουν μεταξύ τους περισσότερο. Ο μικρός προσπαθεί να φτάσει τον μεγάλο και μοιάζει κι αυτός σαν 11χρονο».

«Είναι απίστευτο πώς μεγαλώνουν και εξελίσσονται τα δεύτερα παιδιά όταν έχουν μεγαλύτερο αδερφό στο σπίτι. Είναι πάρα πολύ ωραία, τα έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Και στην πρώτη δημοτικού ο Κίμωνας και στην πρώτη γυμνασίου ο Μάξιμος μοιάζει να έχουν προσαρμοστεί πολύ ωραία. Είμαστε καλά, νομίζω ότι τα πράγματα πάνε καλά».