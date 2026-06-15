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Μιχαήλ Ταμπακάκης: «Δεν έχω συνηθίσει ακόμα τα νέα μου μαλλιά»

Γιατί ο ηθοποιός άλλαξε την εμφάνιση του

Μιχαήλ Ταμπακάκης: «Δεν έχω συνηθίσει ακόμα τα νέα μου μαλλιά»
DEBATER NEWSROOM

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» βρέθηκε ο Μιχαήλ Ταμπακάκης τη Δευτέρα (15/06). Ο γνωστός ηθοποιός τράβηξε τα βλέμματα με το που έφτασε στο πλατό, λόγω της αλλαγής στην εμφάνιση του.

Ειδικότερα, ο ηθοποιός εμφανίστηκε με πλατινέ μαλλιά, μία επιλογή που όπως αποκάλυψε ο Μιχαήλ Ταμπακάκης, συνδέεται με τον ρόλο του στη θεατρική παράσταση «Βάκχες».

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Η νέα του εικόνα δεν πέρασε απαρατήρητη, με τους συντελεστές της εκπομπής να σχολιάζουν θετικά την τολμηρή μεταμόρφωσή του. «Δεν έχω συνηθίσει ακόμα τα νέα μου μαλλιά» σχολίασε ο ηθοποιός.

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