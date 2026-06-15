Τραμπ: Τα πλοία έχουν αρχίσει να κινούνται μέσω του Στενού του Ορμούζ

Στο γεγονός ότι τα πλοία έχουν αρχίσει να κινούνται μέσω του Στενού του Ορμούζ στάθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social τα «πλοία αρχίζουν να κινούνται» έξω από το Στενό του Ορμούζ, «πολλά φορτωμένα με πετρέλαιο».

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«Πηγαίνουν κατά μήκος της Νότιας «Εθνικής Οδού», η οποία είναι απολύτως ασφαλής, προστατευμένη και παρθένα», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social, αναφερόμενος σε έναν διάδρομο στην πλωτή οδό.

«Υπάρχουν και άλλες περιοχές ταξιδιού!!!», πρόσθεσε χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω.