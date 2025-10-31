Κατερίνα Παπουτσάκη: Η πρώτη επίσημη κοινή εμφάνιση με τον σύντροφό της, Θάνο Χατζόπουλο (pics)
Έδωσαν το «παρών» στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «VANYA»
Η Κατερίνα Παπουτσάκη και ο σύντροφός της, Θάνος Χατζόπουλος, έκαναν το βράδυ της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου το «ντεμπούτο» τους σε επίσημη δημόσια εκδήλωση, επιβεβαιώνοντας πως η σχέση τους είναι πιο δυνατή από ποτέ.
Παρόλο που η ηθοποιός και ο επιχειρηματίας δεν κρύβουν τον έρωτά τους στα social media εδώ και περίπου έναν χρόνο, αυτή ήταν η πρώτη φορά που το ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί σε κοσμικό γεγονός.
Η Κατερίνα Παπουτσάκη και ο Θάνος Χατζόπουλος επέλεξαν το Θέατρο Κάρολος Κουν για την πρεμιέρα τους, παρακολουθώντας τη θεατρική παράσταση «VANYA».
Να θυμίσουμε ότι η σχέση της ηθοποιού με τον επιχειρηματία της εστίασης, ο οποίος πρόσφατα άνοιξε νέο μαγαζί στην Κυψέλη, ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2024.
Η εξέλιξη αυτή σηματοδότησε μια νέα σελίδα στη ζωή της Κατερίνας Παπουτσάκη, δύο χρόνια μετά τον χωρισμό της από τον Παναγιώτη Πιλαφά, με τον οποίο έχει αποκτήσει δύο γιους.
Δείτε παρακάτω μερικές φωτογραφίες:
