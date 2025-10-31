Κατερίνα Παπουτσάκη: Η πρώτη επίσημη κοινή εμφάνιση με τον σύντροφό της, Θάνο Χατζόπουλο (pics)

Η Κατερίνα Παπουτσάκη και ο σύντροφός της, Θάνος Χατζόπουλος, έκαναν το βράδυ της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου το «ντεμπούτο» τους σε επίσημη δημόσια εκδήλωση, επιβεβαιώνοντας πως η σχέση τους είναι πιο δυνατή από ποτέ.

Παρόλο που η ηθοποιός και ο επιχειρηματίας δεν κρύβουν τον έρωτά τους στα social media εδώ και περίπου έναν χρόνο, αυτή ήταν η πρώτη φορά που το ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί σε κοσμικό γεγονός.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη και ο Θάνος Χατζόπουλος επέλεξαν το Θέατρο Κάρολος Κουν για την πρεμιέρα τους, παρακολουθώντας τη θεατρική παράσταση «VANYA».

Να θυμίσουμε ότι η σχέση της ηθοποιού με τον επιχειρηματία της εστίασης, ο οποίος πρόσφατα άνοιξε νέο μαγαζί στην Κυψέλη, ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2024.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδότησε μια νέα σελίδα στη ζωή της Κατερίνας Παπουτσάκη, δύο χρόνια μετά τον χωρισμό της από τον Παναγιώτη Πιλαφά, με τον οποίο έχει αποκτήσει δύο γιους.