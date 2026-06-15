Στέλιος Διονυσίου: «Έχουν περάσει 36 χρόνια από τον θάνατο του πατέρα μου και στο μυαλό μου έχω ότι έχει πάει ταξίδι και θα γυρίσει»

Έχουν περάσει 36 χρόνια από τον θάνατο του Στράτου Διονυσίου, ωστόσο ο γιος του, Στέλιος Διονυσίου, σκέφτεται ακόμα ότι έχει πάει ένα μακρινό ταξίδι και κάποια στιγμή θα γυρίσει.

Στην εκπομπή «Super Κατερίνα» μίλησε ο τραγουδιστής τη Δευτέρα (15/06) όπου συγκινημένος αναφέρθηκε στον πατέρα του, εξηγώντας παράλληλα ότι παρότι οι κόρες του δεν έχουν πολλές αναμνήσεις μαζί του, τον φωνάζουν όταν βλέπουν τις εικόνες του.

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Χαρακτηριστικά ο Στέλιος Διονυσίου είπε: «Έχουν περάσει 36 χρόνια και πάντα στο μυαλό μου έχω ότι έχει πάει ένα ταξίδι στην Αυστραλία ή στην Αμερική και κάποια στιγμή θα γυρίσει και όχι ότι έχει φύγει και δεν θα τον ξαναδούμε. Όταν βάζουμε ένα βίντεο στην τηλεόραση, από μόνες τους, χωρίς να τους έχουμε πει πολλά πολλά, λένε “ο παππούς, ο παππούς”. Ξέρεις πόσο συγκινητικό είναι αυτό; Είναι φανταστικό και συγκινούμαι γιατί πού να ξέρουν; Είναι μωρά. Μόλις βλέπουν στην τηλεόραση τη φωτογραφία του ή ένα βίντεο λένε “ο παππούς”. Είναι φοβερό».

Έπειτα αποκάλυψε τη συμβουλή που του είχε δώσει ο Στράτος Διονυσίου, ο οποίος με τη σειρά του τη μεταφέρει στα δικά του παιδιά: «Να είσαι ντόμπρος, ο λόγος σου να είναι συμβόλαιο».

Μιλώντας για τα παιδιά του, ο Στέλιος Διονυσίου εξήγησε πως δεν περίμενε ότι θα γινόταν ξανά μπαμπάς στα 50 του, όμως είναι ευγνώμων γι’ αυτό: «Δεν περίμενα στα 50 μου χρόνια να γίνω μπαμπάς. Βέβαια αυτό είναι δώρο Θεού. Μας έφερε δύο υπέροχα κοριτσάκια. Είμαι όσο πιο χαζομπαμπάς γίνεται. Έχω και τα δύο μου μεγάλα παιδιά που εννοείται τα λατρεύω και τα αγαπάω. Τα μεγαλύτερα παιδιά μου δέχτηκαν με μεγάλη χαρά τις δύο μικρότερες κόρες μου. Η κόρη μου επειδή σπουδάζει στην Αγγλία, όποτε βρίσκει ευκαιρία, παίρνει το αεροπλάνο και έρχεται για να είναι με τις αδερφούλες της», τόνισε.