Η Ελένη Μενεγάκη φόρεσε το τζιν που κολακεύει όλες τις γυναίκες – Από τα 20 μέχρι τα 60+

Δεν είναι λίγες οι φορές που η Ελένη Μενεγάκη έχει δείξει ότι ένα κομψό look δεν χρειάζεται πολλές λεπτομέρειες για να ξεχωρίσει. Η παρουσιάστρια καταφέρνει να ξεχωρίζει σε κάθε της εμφάνιση, ενώ αυτή την φορά φορώντας ένα casual chic ντύσιμο έγινε πηγή έμπνευσης για το πώς να συνδυάσεις άνεση και στιλ σε ένα.

Ειδικότερα, ο φωτογραφικός φακός συνάντησε το απόγευμα της Κυριακής την Ελένη Μενεγάκη κατά την διάρκεια χαλαρής βόλτας στην Αθήνα. Γι άλλη μια φορά κατάφερε να μαγνητίσει τα βλέμματα, αποδεικνύοντας ότι πολλές φορές το απλό είναι και το πιο όμορφο. Ειδικότερα, η παρουσιάστρια φόρεσε ένα cropped top με κόκκινες ρίγες, συνδύαζοντάς το άριστα με το τζιν που κολακεύει κάθε γυναίκα. Επέλεξε να φορέσει ένα wide leg τζιν, το οποίο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες τάσεις των τελευταίων σεζόν. Η φαρδιά γραμμή του χαρίζει άνεση και κομψότητα, γι αυτό και παραμένουν η Νο1 επιλογή πολλών fashionistas σε όλο τον κόσμο.

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Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του είναι ότι ταιριάζει κυριολεκτικά σε κάθε ηλικία. Το επιλέγουν τόσο έφηβες που προτεραιότητά τους είναι να έχουν ένα μοντέρνο και άνετο look, όσο και γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να είναι κομψές και άνετες ταυτόχρονα. Μάλιστα, μπορεί να συνδυαστεί τόσο με sneakers, όσο και με σανδάλια ή κάποιο ψηλό παπούτσι, σύμφωνα με την περίσταση.

Για πολλούς στιλίστες αποτελεί ένα ρούχο που δεν πρέπει να λείπει από καμία ντουλάπα, αφού φοριέται κάθε εποχή. Η Ελένη Μενεγάκη με ελάχιστα αξεσουάρ και ένα διακριτικό ζακετάκι το οποίο είχε στους ώμους της ολοκλήρωσε το σύνολό της, ενώ η σημαντικότερη λεπτομέρεια που έκανε την διαφορά ήταν ότι επέλεξε ένα κραγιόν σε κόκκινη απόχρωση, το οποίο κινούνταν στον ίδιο χρωματικό τόνο με τις ρίγες του cropper top της. Η αγάπη της για τα απλά αλλά συνάμα προσεγμένα σύνολα είναι γνωστή στις θαυμάστριές της, γι αυτό κι αποτελεί πηγή έμπνευσης για εκείνες.