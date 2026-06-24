Μαρινάκης: “Φέραμε μία διάταξη δίκαιη, που στην πραγματικότητα επιβραβεύει και ανθρώπους που με το υστέρημά τους πλήρωναν κάθε μήνα τη δόση τους”

Για την ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου και για το αν έγινε τώρα λόγω των επικείμενων εκλογών του 2027, μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στο OPEN.

«Η απάντηση είναι πως όχι. Και θα σας πω και γιατί. Γιατί, καταρχάς, θυμάμαι εμένα, κατόπιν επικοινωνίας με τον κύριο Πιερρακάκη, τον πρόεδρο του Eurogroup και υπουργό Οικονομικών και τον κύριο Πετραλιά, τον αρμόδιο υφυπουργό, να απαντώ το τελευταίο διάστημα των δύο τελευταίων εβδομάδων και έλεγα περιμένετε, γιατί οι άνθρωποι ήταν από πάνω. Το περιμένετε το έλεγα γιατί το ήξερα τι συνέβαινε και ετοίμαζαν για το νομοσχέδιο αυτό –η νομοθέτηση γίνεται σε συγκεκριμένους χρόνους, είχε ένα νομοσχέδιο το υπουργείο Οικονομικών- μία συγκεκριμένη διάταξη».

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«Προσπαθούσαν να μην αφήσουν κανέναν, που, έστω και εξ αντανακλάσεως, ανέφερε η απόφαση, έξω. Και το κατάφεραν. Και κατάφεραν να φέρουν μία διάταξη δίκαιη, η οποία επιβραβεύει στην πραγματικότητα και ανθρώπους οι οποίοι με το υστέρημά τους πλήρωναν κάθε μήνα τη δόση τους. Και όπως φαίνεται, δεν τους δίνει μόνο ανάσα για το από εδώ και πέρα, γιατί θα υπολογίζονται πλέον οι τόκοι μηνιαίως και όχι επί του κεφαλαίου. Πάει και πίσω και λέει εσύ που έχεις πληρώσει για πέντε, δέκα, είκοσι, πενήντα μήνες παραπάνω, αυτό θα αφαιρεθεί από το κεφάλαιο. Αυτό λοιπόν έρχεται το υπουργείο, πατώντας πάνω στην απόφαση, προφανώς δεν μπορείς να νομοθετήσεις στο κενό και το δίνει σε εκατό χιλιάδες συμπολίτες μας» συμπλήρωσε.

Για τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για το ιδιωτικό χρέος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε «Εμείς οι “κακοί”: Ήταν 75,4 δισ. τα κόκκινα δάνεια τον Ιούνιο του ’19 και ποσοστό 43,6% επί του συνόλου των δανείων. Και από το 75,4 πήγε στα 5,7 δισ. Προσέξτε, και από 43,6% ποσοστό, πήγε στο 3,3%».

«Φτάσαμε στο σημείο να έχουμε τέτοιο διευρυμένο καθεστώς δυνατότητας, δηλαδ, ένταξης σε μια ρύθμιση, που 62.600 συμπολίτες μας μπήκαν στον εξωδικαστικό μηχανισμό, με οφειλές 19,21 δισ. ευρώ συνολικά, και ευάλωτοι και άτομα με αναπηρία. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται από το ’19 μέχρι σήμερα. Να δούμε και θα καταλήξω και θα πω και πράγματα τα οποία μπορεί να μην αρέσουν στην αντιπολίτευση, αλλά εγώ θα τα πω. Από το ’19 και μετά έχουν γίνει όλα αυτά, αλλά είμαστε σε βελτίωση και από χρόνο σε χρόνο. Μεταξύ ’22 και ’23 οι ρυθμίσεις έχουν αυξηθεί, αυξήθηκαν κατά 245%. Από το ’23 μέχρι το ’24 οι ρυθμίσεις αυξήθηκαν κατά 81%. Και συγκρίνοντας τις επιδόσεις του εργαλείου, το τελευταίο πλήρες έτος λειτουργίας του, δηλαδή ’25 με το ’22, η αύξηση αυτά τα τρία χρόνια είναι 700%. Ένα 80%, δηλαδή, απομειώθηκε από αυτούς οι οποίοι ήταν “με τη θηλιά στο λαιμό” και τώρα έχουν πάρει κάποιες ανάσες. Και η ρύθμιση αυτή, όπως και πολλές άλλες ρυθμίσεις της κυβέρνησης, έρχεται να δώσει κι άλλες ανάσες» ανέφερε.

Για την ακρίβεια, και την κριτική της αντιπολίτευσης ο κ. Μαρινάκης είπε: «Εμείς λοιπόν σε αυτήν τη λογική της αντιπολίτευσης, των ακοστολόγητων προτάσεων γραμμένων “στο πόδι”, δεν θα μπούμε».

«Τι κάνεις για να αντιμετωπίσεις στην ακρίβεια, που πράγματι υπάρχει, είναι πολύ μεγάλη, είναι επίμονη και ειδικά όσοι μας βλέπουν και μένουνε και στο ενοίκιο, έχουν επιπλέον της ακρίβειας του σούπερ μάρκετ και την ακρίβεια του ενοικίου ή τη δόση του δανείου» είπε ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε: «Πρώτον και το κυριότερο, που κανένας δεν το λέει από τα υπόλοιπα κόμματα. Δημιουργείς τις συνθήκες να μεγαλώσεις την πίτα, δηλαδή ενώ μειώνεις φόρους, μειώνεις φορολογικούς συντελεστές, αυτό κάνουμε εμείς, αυξάνεις τα φορολογικά έσοδα, πως; Με δύο τρόπους: αντιμετωπίζεις την φοροδιαφυγή και δημιουργείς με την πολιτική σου συνθήκες ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας, για να μεγαλώσουν τα έσοδα, να πολλαπλασιαστούν τα έσοδα του κράτους, για να μπορέσει το κράτος να έχει παραπάνω έσοδα και να πληρώσει πίσω φοροελαφρύνεις, να χρηματοδοτήσει φοροελαφρύνσεις και να αυξηθεί το εισόδημα των πολιτών. Η ακρίβεια είναι ένα φαινόμενο το οποίο αντιμετωπίζει και η Ελλάδα και η Ευρώπη» ανέφερε.

Για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το υπερπλεόνασμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η κυβέρνηση δίνει τα περισσότερα που μπορεί να δώσει με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες. «Φτάνουμε στα όρια των δαπανών, των οροφών δαπανών. Άρα, ένας που έρχεται και λέει: “δώστε και δύο ακόμη φοροελαφρύνσεις”. Πρώτον πρέπει να μας πει πόσο κοστίζει η κάθε φοροελάφρυνση. Να μας πει… Δεν μας λέει πώς ακριβώς όμως (σσ το ΠΑΣΟΚ). Κι εγώ λέω ότι αύριο θα πάω στον πλανήτη Κρόνο. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει» σημείωσε, στηλιτεύοντας τη στάση του ΠΑΣΟΚ καθώς, «είναι αξιωματική αντιπολίτευση, δεν είναι ένα κόμμα της σειράς».

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«Το πρώτο που λέω είναι ότι εμείς δεν λέμε μόνο τι θα κάνουμε, δηλαδή ποιους φόρους θα μειώσουμε, λέμε και πώς θα το κάνουμε. Δηλαδή, πού θα βρούμε ευρώ για να το κάνουμε. Και το δεύτερο που λέω είναι: Κι εγώ λέω ότι θα μειώσω φόρους, κι ο συνάδελφος από την αντιπολίτευση λέει ότι θα μειώσει φόρους, και ο τρίτος και ο τέταρτος και ο πέμπτος, ποια είναι η διαφορά; Αυτός που έχει μειώσει 83 φόρους, δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θεωρώ ότι είναι πιο αξιόπιστος για να μειώσει και τους επόμενους» συμπλήρωσε.

Για την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Καταρχάς, ως προς την ουσία της υπόθεσης, ο κ. Αβραμόπουλος, βγήκε, έδωσε τις απαντήσεις του, φαίνονται -το λέω, το φαίνονται γιατί δεν είμαι δικαστής, ούτε θα τις αξιολογήσω εγώ- δεν ξέρουμε και το περιεχόμενο του εντάλματος, με αυτά τα οποία διαβάζουμε και αυτά τα οποία λέει ο κ. Αβραμόπουλος φαίνονται πειστικές οι απαντήσεις του. Δεν παίρνω αποστάσεις, ούτε τον καταδικάζω τον άνθρωπο, ούτε τον αθωώνω, γιατί δεν θα μπορούσα να κάνω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Μένει να δούμε την πορεία της υπόθεσης και να επιβεβαιωθούν αυτά τα οποία ο ίδιος λέει και το ξαναλέω, ακούγονται και φαίνονται και λογικά».

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Επίσης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση ούτε πρόκειται ποτέ να επιτεθεί στη δικαιοσύνη, σε καμία αρχή, είτε αστυνομική είτε δικαστική και ούτε πρόκειται ποτέ να βάλει απέναντι μια αρχή η οποία ερευνά κάτι. «Σίγουρα έχουν αξία αυτά που λέει ο Αβραμόπουλος και φαίνεται ότι απαντούν στα κρίσιμα ερωτήματα. Αλλά το ξαναλέω, δουλειά των αρχών είναι να ρωτούν. Δουλειά δική μας όταν είμαστε οι ερωτώμενοι, είναι να απαντάμε και στο τέλος της ημέρας η αλήθεια επικρατεί, κερδίζει. Το ξαναλέω, υπάρχουν δεκάδες καθημερινά, εκατοντάδες πολίτες αθώοι, οι οποίοι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Δικαιώνονται στη συνέχεια. Κάποιοι μάλιστα έχουν πάει και σε δεύτερο βαθμό για να δικαιωθούν. Να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι, οι οποίοι έχουν μπει και στη φυλακή, στον πρώτο βαθμό και στο δεύτερο βαθμό αθωώθηκαν. Άρα εδώ να εκπέμψουμε δύο μηνύματα: Ναι, σεβασμό στις αρχές. Αλλά να πω και κάτι άλλο… Ευκαιρία ίσως και αυτή η ιστορία και η ιστορία των βουλευτών του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ιστορία των ξυλολίων και πολλές ιστορίες, να μην κάνουμε τηλεδικαστήρια, να αφήνουμε με σεβασμό τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της» συμπλήρωσε.

Για το αν ο Α. Σαμαράς θα κάνει κόμμα και αν αυτό θα κοστίσει στην ΝΔ, είπε ότι δεν θα είναι ευχάριστη εξέλιξη για την παράταξη. «Ευχάριστη εξέλιξη για την παράταξη, το να κάνει ξανά ένα κόμμα, ένας άνθρωπος που τίμησε η παράταξη και τον εξέλεξε πρόεδρό της, δεν θα είναι. Σίγουρα. Όλοι θέλουμε να μη γίνει» είπε και επανέλαβε ότι εκλογές θα γίνουν το 2027.