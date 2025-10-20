Κατερίνα Καινούργιου: «Ποιο καρεκλάκι μωρού έχεις πάρει; Θα δούμε, έχουμε καιρό μπροστά μας»

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου εμφανίστηκε σήμερα ζωντανά στην εκπομπή «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου, με έναν ιδιαίτερα εντυπωσιακό τρόπο. Ο λόγος ήταν το να συζητήσουν τα νέα του καλλιτεχνικά σχέδια, τα οποία περιλαμβάνουν και την Eurovision!

Ο καλλιτέχνης συνδέθηκε με την εκπομπή από το εσωτερικό του πολυτελούς του αυτοκινήτου, δίνοντας έναν τόνο λάμψης στην εμφάνισή του.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με την Κατερίνα Καινούργιου, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου αποκάλυψε ότι ετοιμάζει ένα τραγούδι με το οποίο στοχεύει να εκπροσωπήσει την Κύπρο στον επόμενο διαγωνισμό της Eurovision.

«Με χαρά θα έρθω μόνο με μία προϋπόθεση. Αν έρθεις να με πάρεις με αυτό το αμάξι. Και έχει το αμάξι μέσα σάουνες» του είπε η Κατερίνα Καινούργιου, με τον Μαυρίκιο Μαυρικίου να της απαντά: «Έχω και το καρεκλάκι του μωρού μέσα! Το είδες το καρεκλάκι του μωρού;».

«Ποιο έχεις πάρει; Τέλειο είναι. Γλυκούλη μου…», είπε στη συνέχεια η Κατερίνα Καινούργιου.

«Θα σου στείλω πληροφορίες, όταν χρειαστείς!», συμπλήρωσε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου.

«Θα δούμε, τώρα έχουμε καιρό μπροστά μας!», του είπε η παρουσιάστρια.

