Κατερίνα Καινούργιου: «Πιστεύω πως το καλοκαίρι βίωσα ένα θαύμα, θα μιλήσω σε λίγο καιρό για αυτό»

Σε μία βαθιά προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Παρασκευής (17/10), μέσα από την εκπομπή της στον Alpha. Η παρουσιάστρια, η οποία έχει δηλώσει επανειλημμένα την πίστη της στον Θεό, μοιράστηκε με τους τηλεθεατές πώς αυτή στάθηκε στήριγμα σε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της.

«Παιδιά τι να σας πω. Μιλάτε σε έναν άνθρωπο που το καλοκαίρι που πέρασα και τη διαδικασία με τη μητέρα μου, ένας από τους καλύτερους γιατρούς στην Ελλάδα, ο κύριος Κωνσταντινίδης, την έσωσε κυριολεκτικά», είπε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Κατερίνα Καινούργιου: Η αλλαγή στην εμφάνισή της – Μάκρυνε ξανά τα μαλλιά της (vid)

Και συνέχισε λέγοντας: «Η μητέρα μου ήταν να φύγει από τη ζωή με τα πολλά χειρουργεία, κάθε φορά που μιλούσα μαζί του και τον ρώταγα πώς θα πάνε τα πράγματα, μου έλεγε ότι πιστεύει ότι ο Θεός είναι μαζί μας και θα βοηθήσει».

«Δεν έχω μιλήσει ακόμα γι’ αυτό, θα μιλήσω όταν περάσει λίγο ο καιρός και για μια προσωπική μου εμπειρία μέσα στο καλοκαίρι. Εγώ πιστεύω ότι βίωσα ένα θαύμα και μου αρέσει να τα μοιράζομαι αυτά με τον κόσμο. Πάντα με τη βοήθεια της επιστήμης αλλά και ταυτόχρονα με την πίστη μου στο Θεό… Θα τα πούμε σύντομα», συμπλήρωσε η Κατερίνα Καινούργιου.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: