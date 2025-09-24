Κατερίνα Καινούργιου: «Πέρασα διάφορες δοκιμασίες με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας της μητέρας μου»

Μια ιδιαίτερα προσωπική στιγμή βίωσε η Κατερίνα Καινούργιου κατά τη διάρκεια της σημερινής της εκπομπής, «Super Κατερίνα». Με αφορμή τη συζήτηση με την καλεσμένη της, Ηρώ Μουκίου, και τις αναμνήσεις που ξύπνησαν για την κοινή τους φίλη, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, η παρουσιάστρια μίλησε για τις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετώπισε αυτό το καλοκαίρι.

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, η οποία πρόσφατα «έφυγε» από τη ζωή μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο, αποτέλεσε το έναυσμα για τη συγκινητική εξομολόγηση της Κατερίνας Καινούργιου.

Η παρουσιάστρια του Alpha περιέγραψε τις προσωπικές δοκιμασίες που πέρασε κατά τη διάρκεια των διακοπών της, με αφορμή ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας της μητέρας.

«Επειδή κι εγώ το καλοκαίρι πέρασα από διάφορες δοκιμασίες και με τη μητέρα μου, με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, νιώθω ότι αυτό που με κράτησε να είμαι στα πόδια μου και να μου συμβαίνουν όμορφα πράγματα το καλοκαίρι στη ζωή μου, ήταν η πίστη μου. Άρχισα να βλέπω διαφορετικά πάρα πολλά πράγματα», εξομολογήθηκε η Κατερίνα Καινούργιου.