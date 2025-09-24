Κατερίνα Καινούργιου: Το βίντεο που της χαϊδεύουν την κοιλίτσα της – «Είναι στα καλύτερά της»

Η Κατερίνα Καινούργιου βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων, μετά από μία πρόσφατη βραδινή της εμφάνιση σε opening καταστήματος. Η δημοφιλής παρουσιάστρια, συνοδευόμενη από τον καλό της φίλο, Χάρη Σιανίδη, πόζαρε στις κάμερες, με ένα συγκεκριμένο στιγμιότυπο να προκαλεί καταιγισμό σχολίων.

Κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης, ο Χάρης Σιανίδης χάιδεψε με τρυφερότητα την κοιλιά της παρουσιάστριας, μια κίνηση που δεν πέρασε απαρατήρητη από τις τηλεοπτικές κάμερες και, κυρίως, από τους συνεργάτες της εκπομπής «Happy Day».

Τα σχόλια της Σταματίνας Τσιμτσιλή και της ομάδας της

Το εν λόγω στιγμιότυπο σχολιάστηκε εκτενώς από την ομάδα της Σταματίνας Τσιμτσιλή, με την Τίνα Μεσσαροπούλου να κάνει τις πρώτες, αιχμηρές παρατηρήσεις.

«Λίγο το βίντεο που της χαϊδεύει την κοιλίτσα, αν βάλουμε μαζί τη ρίζα στα μαλλιά, που η Κατερίνα δεν άφηνε με τίποτα ρίζα, τα φλατ παπουτσάκια στην εκπομπή της, που βγήκε με τις παντόφλες γιατί δεν μπορούσε τα τακούνια τι κάνει νιάου νιάου», είπε χαρακτηριστικά, υπαινισσόμενη ότι όλα αυτά είναι «σημάδια» εγκυμοσύνης.

Από την πλευρά της, η Σταματίνα Τσιμτσιλή επέλεξε έναν πιο προσεκτικό τόνο, ευχόμενη στην παρουσιάστρια. «Εμείς να ευχηθούμε αν συμβαίνει κάτι στη ζωή της να πάνε όλα καλά και εκείνη ξέρει πότε και αν θα το ανακοινώσει», ανέφερε.

Οι φήμες περί εγκυμοσύνης της Κατερίνας Καινούργιου έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα και η κίνηση του Χάρη Σιανίδη, αν και μπορεί να ήταν απλά μια φιλική πράξη, έδωσε «τροφή» για περισσότερα σενάρια.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: