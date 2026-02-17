Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν νιώθω καθόλου ερωτική και θελκτική στην εγκυμοσύνη μου»

Τον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της διανύει η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία δεν κρύβει τη χαρά και τη συγκίνησή της για τον ερχομό της κόρης της.

Μέσα από την εκπομπή της «Super Κατερίνα» μοιράζεται συχνά με το τηλεοπτικό κοινό σκέψεις και συναισθήματα που βιώνει κατά τη διάρκεια αυτής της ιδιαίτερης περιόδου της ζωής της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σήμερα (17.02), καλεσμένη ήταν η Έλενα Χαραλαμπούδη, η οποία παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην παρουσιάστρια. Μεταξύ άλλων, οι δύο γυναίκες συζήτησαν για την εμπειρία της εγκυμοσύνης, τις έντονες ψυχολογικές μεταβολές που τη συνοδεύουν, αλλά και τις αλλαγές που φέρνει ο ερχομός ενός παιδιού στη σχέση του ζευγαριού.

Η ηθοποιός υπογράμμισε τη σημασία της ισορροπίας στη σχέση μετά τη γέννηση του παιδιού, σημειώνοντας:

«Η σχέση με τον σύζυγο είναι από τα πιο σημαντικά. Το κάθε ζευγάρι είχε τα δικά του. Για εμένα ήταν προς το χειρότερο, δεν ήθελα να με ακουμπάει. Έχεις ένα πλάσμα που εξαρτάται 100% από εσένα. Εκεί ο άνδρας πρέπει να είναι εντελώς βράχος. Εκεί πρέπει να σε πάρει από το χέρι και να σου πει πάμε για ποτό, για ένα φαγητό, για ένα σουβλάκι. Θα πει 100% όχι. Εκεί πρέπει να την πάρει μαλακά από το χέρι και να της πει πάμε προς τα έξω πάλι».

Με αφορμή τα λόγια της καλεσμένης της, η Κατερίνα Καινούργιου προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση για το πώς βιώνει η ίδια την εγκυμοσύνη, αποκαλύπτοντας πως δεν αισθάνεται ιδιαίτερα ελκυστική αυτή την περίοδο:

«Εγώ προσωπικά… πολλές φορές το συζητάμε στα social. Δεν νιώθω καθόλου ερωτική και θελκτική στην εγκυμοσύνη… Είναι πολλές γυναίκες. Εγώ σου λέω πώς νιώθω».