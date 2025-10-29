Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε ότι δε θα παντρευτεί στην Πάρο – «Εγώ θα κάνω άλλα πράγματα»

Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει, όπως όλα δείχνουν, την πιο ευτυχισμένη φάση της ζωής της. Μετά την πρόταση γάμου που δέχθηκε τον περασμένο Μάιο στο ρομαντικό Παρίσι από τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, και εν μέσω φημών για την πρώτη της εγκυμοσύνη, η παρουσιάστρια μοιράστηκε μία νέα λεπτομέρεια για τον επικείμενο γάμο τους.

Το πρωί της Τετάρτης, 29 Οκτωβρίου 2025, η οικοδέσποινα της εκπομπής «Super Κατερίνα» στον ALPHA αποκάλυψε στον «αέρα» ότι ο γάμος της δεν πρόκειται να γίνει στην Πάρο, το νησί όπου ο αγαπημένος της διατηρεί επιχειρήσεις.

Η αποκάλυψη ήρθε με αφορμή ένα κουίζ της Έλενας Πολυκάρπου για γνωστή ηθοποιό που σχεδιάζει να παντρευτεί στην Πάρο την άνοιξη.

«Ξέρετε πόσο ωραία μέρη υπάρχουν στην Πάρο και οικονομικά. Εγώ όχι στην Πάρο, θα κάνω άλλα πράγματα… Θα το δούμε. Μην αγχώνεσαι, κάνω τα κουμάντα μου», απάντησε η Κατερίνα Καινούργιου.

