Κάνιε Γουέστ: Αναβάλλει τη συναυλία στη Γαλλία – «Δεν θα βάλω τους θαυμαστές μου στη μέση»

Ο Κάνιε Γουέστ βρίσκεται για άλλη μια φορά στο προσκήνιο των διεθνών εξελίξεων, καθώς η προγραμματισμένη του εμφάνιση στη Γαλλία αναβλήθηκε. Ο διάσημος ράπερ επρόκειτο να δώσει μια μεγάλη συναυλία στη Μασσαλία στις 11 Ιουνίου, όμως τα σχέδιά του ανατράπηκαν μετά από έντονες πιέσεις που δέχτηκε από την επίσημη γαλλική κυβέρνηση.

Η στάση των γαλλικών αρχών ήταν ξεκάθαρη από την πρώτη στιγμή. Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, εξέφρασε δημόσια την αποφασιστικότητά του να εμποδίσει την παρουσία του καλλιτέχνη στη χώρα.

Η πίεση αυτή αποδείχθηκε καθοριστική, αναγκάζοντας τον Κάνιε Γουέστ να παγώσει την προετοιμασία της εκδήλωσης μέχρι νεωτέρας, καθώς το κλίμα δεν επέτρεπε τη διεξαγωγή της.

Μέσα από αναρτήσεις του στην πλατφόρμα X, ο Κάνιε Γουέστ θέλησε να εξηγήσει τους λόγους της υποχώρησής του.

Ανέφερε πως μετά από πολλή σκέψη αποφάσισε να μην προχωρήσει στην εμφάνιση, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως δεν θέλει να βάλει τους θαυμαστές του στη μέση μιας πολιτικής αντιπαράθεσης.

Ο ίδιος δήλωσε ότι αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τη μέχρι τώρα πορεία του και πως χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να αποδείξει ότι η πρόθεσή του να επανορθώσει είναι ειλικρινής.

Το κύριο ζήτημα που προκάλεσε την αντίδραση της Γαλλίας είναι οι αμφιλεγόμενες δηλώσεις που είχε κάνει ο ράπερ στο παρελθόν, τα αντισημιτικά του σχόλια και τα εγκώμια προς τον ναζισμό. Οι αναρτήσεις του είχαν προκαλέσει παγκόσμια κατακραυγή, οδηγώντας παλαιότερα ακόμα και στον αποκλεισμό του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αναρτήσεις του Κάνιε Γουέστο στο X:

to postpone my show in Marseille, France until further notice.

After much thought and consideration, it is my sole decision

to postpone my show in Marseille, France until further notice. — ye (@kanyewest) April 15, 2026

Παρά το γεγονός ότι τον περασμένο Ιανουάριο ο διάσημος ράπερ είχε ζητήσει δημόσια συγγνώμη, φτάνοντας στο σημείο να κάνει επίσημη καταχώριση στην εφημερίδα Wall Street Journal, φαίνεται πως οι πράξεις του τον ακολουθούν ακόμα.