ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
Γαλλία: Κατασχέθηκε δεξαμενόπλοιο του σκιώδης ρωσικού στόλου στην Βρετάνη – “Απαράδεκτο πλοία να παρακάμπτουν διεθνείς κυρώσεις” ανέφερε ο Μακρόν

Το Πολεμικό Ναυτικό της Γαλλίας κατάσχεσε χθες ένα ακόμη δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις και απέπλευε από τη Ρωσία, σε επιχείρηση που διεξήχθη στην ανοιχτή θάλασσα στον Ατλαντικό «με την υποστήριξη πολλών εταίρων, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου», ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Η αναχαίτιση έγινε «περισσότερα από 400 ναυτικά μίλια δυτικά της ακρής της Βρετάνης της Γαλλίας, σε ένα δεξαμενόπλοιο που προερχόταν από το Μούρμανσκ της Ρωσίας».

«Είναι απαράδεκτο πλοία να παρακάμπτουν διεθνείς κυρώσεις, να παραβιάζουν το δίκαιο της θάλασσας και να χρηματοδοτούν τον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας για πάνω από τέσσερα χρόνια», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος, σε ανάρτηση στο Χ που συνοδευόταν από εικόνες της επιβίβασης των γαλλικών δυνάμεων στο πλοίο.

«Αυτά τα πλοία, τα οποία δεν σέβονται τους βασικότερους κανόνες της ναυσιπλοΐας, αποτελούν επίσης απειλή για το περιβάλλον και για την ασφάλεια όλων», συνέχισε ο Μακρόν, διαβεβαιώνοντας ότι η «αποφασιστικότητα» της Γαλλίας να καταπολεμήσει τον ρωσικό σκιώδη στόλο είναι «συνεχής και ολοκληρωτική».

