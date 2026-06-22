Δολοφονία 45χρονης στα Χανιά: Ο Σκοπιανός τη σκότωσε και πήγε για διασκέδαση – Στο μικροσκόπιο οι αναλήψεις από ΑΤΜ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ασφάλειας Χανίων γύρω από την οικονομική δραστηριότητα της δολοφονημένης Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Οι διωκτικές αρχές εξετάζουν με προσοχή τις κινήσεις των τραπεζικών της λογαριασμών, καθώς πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι ο Σκοπιανός κατηγορούμενος επιχείρησε να στήσει ένα «σενάριο ληστείας» με σκοπό να αποπροσανατολίσει τις έρευνες και να ενοχοποιήσει τρίτο πρόσωπο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, ο δράστης παραδέχθηκε κατά την απολογία του ότι προχώρησε σε δύο διαδοχικές αναλήψεις από ΑΤΜ, ύψους 1.000 και 800 ευρώ αντίστοιχα, χρησιμοποιώντας τις κάρτες της 45χρονης.

Στη συνέχεια, ισχυρίστηκε πως παρέδωσε τις κάρτες σε ένα άλλο άτομο, την ταυτότητα του οποίου όμως δήλωσε ότι αδυνατεί να κατονομάσει στους αστυνομικούς.

Το «τέλειο έγκλημα» που κατέρρευσε

Ανώτερες πηγές της ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου, ώστε οι υποψίες να πέσουν στον κάτοχο των καρτών.

Σημειώνεται ότι τόσο οι τραπεζικές κάρτες όσο και το κινητό τηλέφωνο της άτυχης γυναίκας δεν έχουν εντοπιστεί, όπως άλλωστε και το μαχαίρι με το οποίο διαπράχθηκε το έγκλημα.

Ο κατηγορούμενος θεωρούσε ότι είχε διαπράξει το ιδανικό έγκλημα, όμως οι υπολογισμοί του ανατράπηκαν όταν οι αρχές, έπειτα από εξειδικευμένες εργαστηριακές έρευνες, εντόπισαν κηλίδες αίματος του θύματος στο εσωτερικό του σπιτιού του.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ερευνητών, ο δράστης δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τις ενέργειές του για τη συγκρότηση ενός ακλόνητου άλλοθι, παρά τη μεθοδικότητα που επέδειξε αμέσως μετά την πράξη του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σκοπιανός τηλεφώνησε στη σύζυγό του, η οποία εργαζόταν στη Γαύδο, ώστε να δείξει ότι τηρεί κανονικά το καθημερινό του πρόγραμμα. Στη συνέχεια, καθάρισε σχολαστικά τον χώρο του εγκλήματος και μετέφερε τη σορό σε αγροτική τοποθεσία, όπου και την έθαψε.

Αμέσως μετά, επισκέφθηκε φιλικό του σπίτι για διασκέδαση, έχοντας μάλιστα αγοράσει προηγουμένως γλυκά, προκειμένου να μην κινήσει καμία υποψία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι υποστήριξε στην απολογία του για τη γνωριμία τους

Οι περιγραφές του κατηγορουμένου για το παρασκήνιο της σχέσης του με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη αντιμετωπίζονται με έντονη επιφυλακτικότητα από τους αστυνομικούς, οι οποίοι θεωρούν πως πολλά από τα λεγόμενά του είναι ψευδή.

«Στις αρχές του περασμένου Οκτώβρη έκανα ένα τραπέζι στο σπίτι ήταν δύο ζευγάρια και κάλεσα και τη Σταυρούλα. Είχαμε πει ότι θα βρεθούμε στις 6 το απόγευμα και εκείνη ήρθε μισή ώρα νωρίτερα για να με βοηθήσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αφού έφυγαν τα δύο ζευγάρια, εκείνη έμεινε. Ήμασταν φτιαγμένοι από τις μπύρες που είχαμε πιει και ήρθαμε σε ερωτική επαφή», ανέφερε.

«Από τότε δεν έγινε ξανά κάτι μεταξύ μας, αλλά εκείνη ήθελε να συνεχίσουμε, μου τηλεφωνούσε και προσπαθούσε να πηγαίνει σπίτι μου, αλλά εγώ την απέφευγα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα μέσα Μαΐου μιλήσαμε στο τηλέφωνο γιατί ήθελε να μάθει αν οι κάμερες στο σπίτι μου κατέγραφαν τον δρόμο, γιατί ήθελε να βλέπει αν οι εργάτες που είχε βάλει στα πορτοκάλια δούλευαν. Στο συμφωνητικό που είχαμε υπογράψει, προβλεπόταν να επισκέπτεται το σπίτι κάθε έξι μήνες προκειμένου να επιβλέπει για τυχόν ζημιές.

Είχαμε τσακωθεί πολλές φορές. Ο λόγος ήταν ότι τα ντουλάπια είχαν σκουριές. Της εξηγούσα ότι αυτό γινόταν λόγω των αλατιών που είχα μέσα. Της έφταιγαν όλα και μου έκανε συνέχεια παρατηρήσεις», πρόσθεσε.