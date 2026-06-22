Ρόδος: Στο νοσοκομείο αγοράκι 2 ετών – Έπεσε από μπαλκόνο δευτέρου ορόφου

Στο νοσοκομείο της Ρόδου παραμένει για νοσηλεία ένα αγόρι ηλικίας δύο ετών, το οποίο τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από μπαλκόνι διαμερίσματος στον δεύτερο όροφο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Αμέσως μετά το ατύχημα, το παιδί διακομίστηκε στο νοσηλευτικό ίδρυμα, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί διαπίστωσαν κάταγμα στην περιοχή του λαγονίου, χωρίς ωστόσο να διαπιστωθούν τραυματισμοί που να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του.

Παρά το γεγονός ότι η πτώση σημειώθηκε από μεγάλο ύψος, η κατάσταση της υγείας του μικρού ασθενούς χαρακτηρίζεται σταθερή και ικανοποιητική.

Το παιδί νοσηλεύεται σε παιδιατρική κλινική, με το ιατρικό προσωπικό να παρακολουθεί στενά την πορεία της αποκατάστασής του.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των θεραπόντων ιατρών είναι αισιόδοξες, καθώς η εξέλιξη της υγείας του κρίνεται θετική και το 2χρονο βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Το περιστατικό θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρότερες συνέπειες, ωστόσο μέχρι στιγμής η έκβαση θεωρείται ιδιαίτερα ευνοϊκή, δεδομένων των συνθηκών του ατυχήματος και του ύψους της πτώσης.