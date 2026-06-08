Γενέθλια για την Καίτη Γαρμπή: Το δημόσιο μήνυμα αγάπης του Διονύση Σχοινά, “φως της ζωής μου”

Με μια κοινή φωτογραφία και μερικά τρυφερά λόγια ευχήθηκε ο Διονύσης Σχοινάς στην Καίτη Γαρμπή για τα γενέθλιά της.

Ο γνωστός τραγουδιστής δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία της αγαπημένης του συζύγου του και τη συνόδευσε με μια εξομολόγηση αγάπης.

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«Χρόνια σου πολλά, φως της ζωής μου!!!», έγραψε ο Διονύσης Σχοινάς, κάνοντας tag την Καίτη Γαρμπή.

Ο Διονύσης Σχοινάς και η Καίτη Γαρμπή είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής μουσικής σκηνής, με τους δύο καλλιτέχνες να μετρούν πάνω από δύο δεκαετίες κοινής ζωής. Μαζί έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια, με τον γιο τους Δημήτρη να ακολουθεί τα επαγγελματικά βήματά τους.

Πρόσφατα, ο τραγουδιστής μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά στο Mega είχε αναφερθεί στη γνωριμία και τη σχέση τους: «Η Καίτη στην αρχή με αγνοούσε, πέρναγε μπροστά μου και δεν μου μιλούσε. Είπα από την πρώτη στιγμή ότι θα την παντρευτώ. Η σχέση μας δεν κλονίστηκε ποτέ και ούτε πρόκειται. Μέσα στο σπίτι φωνάζουν μόνο ο Δημήτρης και η Καίτη, εγώ δεν υψώνω ποτέ φωνή. Σημαντικό σε μία σχέση είναι η αυτονομία και η συντροφικότητα, μετά ο θαυμασμός» εξομολογήθηκε ο δημοφιλής τραγουδιστής.

«Νιώθω ότι έχουμε βρεθεί σε 18 ζωές μαζί. Ο γιος μου είναι ο κολλητός μου. Έχουμε καταπληκτική διαφορά ηλικίας. Θα ήθελα να κάνει αυτό που γουστάρει. Θέλει να γίνει νούμερο; Να γίνει νο1» είχε πει ακόμα.