Διονύσης Σχοινάς: Η τρυφερή εξομολόγηση για την Καίτη Γαρμπή – “Είπα από την πρώτη στιγμή ότι θα την παντρευτώ”

Καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά στο Mega βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 2/6 ο Διονύσης Σχοινάς, που μίλησε μεταξύ άλλων για την οικογένειά του και τη σχέση του με την Καίτη Γαρμπή.

«Η Καίτη στην αρχή με αγνοούσε, πέρναγε μπροστά μου και δεν μου μιλούσε. Είπα από την πρώτη στιγμή ότι θα την παντρευτώ. Η σχέση μας δεν κλονίστηκε ποτέ και ούτε πρόκειται. Μέσα στο σπίτι φωνάζουν μόνο ο Δημήτρης και η Καίτη, εγώ δεν υψώνω ποτέ φωνή. Σημαντικό σε μία σχέση είναι η αυτονομία και η συντροφικότητα, μετά ο θαυμασμός» εξομολογήθηκε ο δημοφιλής τραγουδιστής και συνέχισε:

«Νιώθω ότι έχουμε βρεθεί σε 18 ζωές μαζί. Ο γιος μου είναι ο κολλητός μου. Έχουμε καταπληκτική διαφορά ηλικίας. Θα ήθελα να κάνει αυτό που γουστάρει. Θέλει να γίνει νούμερο; Να γίνει νο1».

Το πρώτο που δεν συγχωρώ είναι το ίδιο λάθος δεύτερη φορά. Δεν βγάζω ανθρώπους από τη ζωή μου τελείως, δεν κρατάω κακίες. Δεν έχω παρεξηγηθεί ποτέ στη ζωή μου» είπε ο Διονύσης Σχοινάς σε άλλο σημείο της συνέντευξης.