Κ. Τσουρός για Σ. Μουτίδου: «Προσπάθησε να θυματοποιήσει τον εαυτό της και να γυρίσει το παιχνίδι τούμπα»

Ανάστατη είναι η ελληνική showbiz μετά τις δηλώσεις της Σοφίας Μουτίδου στον αέρα της εκπομπής «Real View» για τον Απόστολο Γκλέτσο.

Υπενθυμίζεται ότι χθες (05.11) μέσα από την εκπομπή της η Σοφία Μουτίδου θέλοντας να υπερασπιστεί τον εαυτό της για την αιφνιδιαστική αποχώρηση του Απόστολου Γκλέτσου, αναφέρθηκε στην «κλινική εικόνα» του ηθοποιού, κάτι που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων για το «τι επιτρέπεται να λέγεται στον τηλεοπτικό αέρα».

Ο Κώστας Τσουρός μέσα από την εκπομπή του τοποθετήθηκε για το περιστατικό μιλώντας αρνητικά για τη Σοφία Μουτίδου.

«Είχε κάθε δικαίωμα η Σοφία Μουτίδου, από τη στιγμή που έχει αυτό το βήμα, να απαντήσει και να δώσει τη δική της εξήγηση. Αυτό που συνέβη, διότι φαντάζομαι ότι, όπως είπε και η ίδια, δέχτηκε πάρα πολλά μηνύματα που της είπαν ότι είχε δίκιο Απόστολος Γκλέτσος και είχε την ανάγκη να τοποθετηθεί πάνω σε αυτό», ανέφερε αρχικά ο Κώστας Τσουρός.

«Τώρα για τα ψυχολογικά κι αυτά που είπε, τα είπαν όλοι οι συνάδελφοι και τα είπατε κι εσείς. Δεν θα πω εγώ, γιατί πραγματικά είναι ντροπή να βγάζουμε διάγνωση στον αέρα, ειδικά όταν δεν είμαστε ψυχίατροι – ψυχολόγοι. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν το έβαλα στην κουβέντα γιατί είναι αυτονόητο», πρόσθεσε.

«Από κει και πέρα όμως, είναι ντροπή να εκμεταλλεύεσαι τέτοιου είδους ευαίσθητα θέματα για να γυρίσεις τούμπα μια κατάσταση που συνέβη και την είδαμε όλοι μπροστά στα μάτια μας. Εγώ αυτό έχω να πω, ένα συγγνώμη και νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα», συμπλήρωσε.