Γιώργος Καπουτζίδης: «Είναι στα σχέδια μου ο γάμος»

Την πρόθεσή του να επισημοποιήσει τη σχέση του στο μέλλον εξέφρασε ο Γιώργος Καπουτζίδης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στην εκπομπή «Στούντιο 4».

Αφορμή για την αποκάλυψη στάθηκε η παρατήρηση του δημοσιογράφου Θανάση Αναγνωστόπουλου σχετικά με ένα δαχτυλίδι που κοσμούσε το χέρι του δημοφιλούς δημιουργού.

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Ο παρουσιαστής τον ρώτησε ευθέως αν το συγκεκριμένο κόσμημα υποδηλώνει κάποια σοβαρή αλλαγή στην προσωπική του ζωή.

«Αυτό έχει να κάνει με την προσωπική μου ζωή και την προσωπική μου ζωή θα την πούμε προσωπικά», απάντησε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Ωστόσο, η επιμονή του παρουσιαστή για το αν το δαχτυλίδι αυτό αποτελεί προάγγελο γάμου, οδήγησε τον Γιώργο Καπουτζίδη σε μια ξεκάθαρη τοποθέτηση:

«Δεν έχω παντρευτεί αν με ρωτάτε αυτό το πράγμα, αλλά φυσικά είναι στα σχέδιά μου».