Παναγιώτα Βλαντή: «Η ομορφιά είναι διαβατήριο, αλλά η έλλειψη αυτοπεποίθησης με εγκλώβισε σε τοξικές σχέσεις»

Σε μια εφ’ όλης της ύλης εξομολόγηση προχώρησε η Παναγιώτα Βλαντή, καλεσμένη στην εκπομπή του make up artist Παντελή Τουτουντζή στο YouTube.

Η δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στα πρώτα βήματα της καριέρας της, τη διαχείριση της εξωτερικής της εμφάνισης, τις προσωπικές της δοκιμασίες, αλλά και την απόλυτη ευτυχία που βιώνει στο πλευρό του συζύγου της, Γιάννη Βλάχου.

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Η εμφάνιση ως «διαβατήριο» και η σκληρή δουλειά

Η πρωταγωνίστρια παραδέχτηκε ότι στην απαρχή της πορείας της αντιμετώπισε αρκετές απορρίψεις σε οντισιόν, καθώς, όπως δήλωσε, χρειάστηκε να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να εξελίξει τις υποκριτικές της ικανότητες.

«Θεωρώ την ομορφιά ένα πολύ καλό διαβατήριο για τον χώρο μας. Δεν αρκεί από μόνη της, αλλά βοηθάει σημαντικά», επεσήμανε, συμπληρώνοντας πως το παρουσιαστικό της ήταν το αρχικό της πλεονέκτημα, το οποίο ωστόσο πλαισιώθηκε από πολύ σκληρή δουλειά.

Η ίδια εξέφρασε την αγάπη της για τον τηλεοπτικό φακό, ξεχωρίζοντας την τηλεόραση από το θέατρο και δηλώνοντας ευγνώμων για τις πολυάριθμες τηλεοπτικές της συνεργασίες.

Οι τοξικές σχέσεις, η ψυχανάλυση και τα «Μαύρα Μεσάνυχτα»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι αναφορές της στις προσωπικές της σχέσεις. Η ηθοποιός εξήγησε ότι η έλλειψη αυτοπεποίθησης και η δύναμη της συνήθειας την οδήγησαν στο να παραμείνει για μεγάλα διαστήματα σε προβληματικά και τοξικά περιβάλλοντα. Όπως υπογράμμισε, η ψυχανάλυση ήταν το εργαλείο που τη βοήθησε να αποκτήσει τη δύναμη να απομακρύνεται από τέτοιες καταστάσεις.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως η περίοδος των γυρισμάτων για τη θρυλική σειρά «Μαύρα Μεσάνυχτα» συνέπεσε με μια έντονη προσωπική και ψυχολογική κρίση. «Ήμουν σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, σε μια φάση που χώριζα και δεν χώριζα. Ήμουν μετέωρη ψυχολογικά και παραλίγο να αρνηθώ τον ρόλο», εξομολογήθηκε.

Η συμμετοχή στο κίνημα #MeToo και οι μισθολογικές ανισότητες

Η Παναγιώτα Βλαντή τοποθετήθηκε και για το ελληνικό κίνημα #MeToo, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους, με κυριότερη τη μισθολογική ανισότητα σε σύγκριση με τους άνδρες συναδέλφους τους.

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Αναφερόμενη στις δικές της καταγγελίες, δεν δίστασε να σχολιάσει τις αρνητικές αντιδράσεις που υπήρξαν. «Ακούσαμε ακόμη και το “βουλώστε το”, και μάλιστα από γυναίκες», ανέφερε.

Παραδέχτηκε ότι η απόφαση να μιλήσει δημόσια ήταν εξαιρετικά δύσκολη, κυρίως λόγω της ανάγκης να μοιραστεί αυτές τις εμπειρίες με την οικογένειά της και τον σύντροφό της, από τον οποίο όμως εισέπραξε απόλυτη στήριξη και ζεστασιά.

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Ο έρωτας και η σταθερότητα στο πλευρό του Γιάννη Βλάχου

Στον αντίποδα των περασμένων δυσκολιών, η ηθοποιός δήλωσε βαθιά ερωτευμένη και ευτυχισμένη μετά από επτά χρόνια κοινής πορείας με τον σύζυγό της, Γιάννη Βλάχο.

Όπως εξήγησε, ο σύντροφός της δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, είναι άνθρωπος χαμηλών τόνων που αποφεύγει τη δημοσιότητα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ χαρακτηρίζεται από μια «ήρεμη δύναμη».

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Η ίδια κατέληξε τονίζοντας ότι η σχέση τους διατηρεί αναλλοίωτο το στοιχείο του πάθους και του αμοιβαίου θαυμασμού, καταρρίπτοντας το κλισέ ότι ο έρωτας απαραίτητα σβήνει με τον χρόνο.