Καλομοίρα: «Με τον Γιώργο έχουμε περάσει δύο φορές κρίση στον γάμο μας»

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη προχώρησε η Καλομοίρα, η οποία βρέθηκε καλεσμένη του Ανέστη Ευαγγελόπουλου στο νέο επεισόδιο του «AnesΤea The Podcast».

Η δημοφιλής τραγουδίστρια άνοιξε την καρδιά της και μίλησε για την προσωπική της ζωή, τα 20 χρόνια κοινής πορείας με τον σύζυγό της, Γιώργο Μπούσαλη, αλλά και για τις αθέατες πλευρές των παιδικών της χρόνων.

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Η ψυχοθεραπεία και η εξέλιξη στη σχέση με τον σύζυγό της

Η Καλομοίρα αναφέρθηκε στη σημασία των συνεδριών που παρακολουθεί, εξηγώντας πώς τη βοήθησαν να κατανοήσει βαθύτερα τις προσωπικές της αντιδράσεις.

«Κάνω τέσσερα χρόνια ψυχοθεραπεία, αλλά είχα κάνει και παλαιότερα. Μέσα από την ψυχοθεραπεία κατάλαβα πολλά πράγματα για τη σχέση με τον μπαμπά μου, αλλά και άλλα θέματα με τον σύζυγό μου. Για παράδειγμα, αν ο Γιώργος μου πει κάτι αρνητικό ή κάτι που δεν του αρέσει, με πειράζει πολύ. Όταν μου κάνει αρνητικά σχόλια ο κόσμος δεν με νοιάζει. Έτσι το έψαξα και ανακάλυψα ότι φταίει ο μπαμπάς μου. Με τον Γιώργο είμαστε 20 χρόνια μαζί και παντρεμένοι 15. Θα έλεγα ότι ήταν σαν να παντρεύτηκα τρεις φορές τον ίδιο άντρα. Στην αρχή ήταν πιο νέος και πιο νευρικός. Τώρα είναι πιο ήρεμος και σκέφτεται περισσότερο πώς θα μου μιλήσει. Δεν είναι τόσο απότομος. Στην αρχή της σχέσης μας, ο Γιώργος ζήλευε λίγο, αλλά μετά καθόλου. Εγώ ζηλεύω πιο πολύ από τον Γιώργο. Στην αρχή έψαχνα κινητά και τέτοια, αλλά πλέον του έχω εμπιστοσύνη», εξομολογήθηκε η ίδια.

Τα παιδικά βιώματα και τα οικογενειακά μυστικά

Η γνωστή ερμηνεύτρια προχώρησε σε μια αποκάλυψη για το οικογενειακό της περιβάλλον, καταρρίπτοντας την εικόνα της απόλυτης ευτυχίας που πολλοί πίστευαν ότι την περιέβαλλε από παιδί.

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«Εγώ μεγάλωσα σε σπίτι που δεν ήμασταν όλη την ώρα μέσα στην τρελή χαρά. Δεν έχω μεγαλώσει όπως νομίζει ο κόσμος. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι γονείς μου δεν ήταν καλοί, αλλά στο σπίτι υπήρχε το αντίθετο από τη γαλήνη. Υπήρχε αγάπη και πόνος. Υπήρχαν κάποια θέματα με τη μητέρα μου αλλά δεν τα έχω πει ποτέ γιατί δεν αφορούν εμένα.

Εγώ από μόνη μου όμως, το είχα αποφασίσει. Είχα αποφασίσει ότι στη ζωή θα παίρνω τα καλά. Στο δικό μου σπίτι είμαι πολύ προσεκτική, υπάρχει ηρεμία».

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«Δεν είχα μιλήσει στον άντρα μου και τις δυσκολίες στην οικογένειά μου, του το είπα μετά από πολλά χρόνια. Ένιωθα ότι ήταν πιο ώριμος για να μην νομίζει ότι η οικογένεια μου είναι τρελή.

Νομίζω ότι η απόφαση μου ήταν σωστή και σεβάστηκε και τους γονείς μου πιο πολύ», συμπλήρωσε.

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Οι κρίσεις στον γάμο και η διαχείριση μιας ενδεχόμενης απιστίας

Κλείνοντας, η Καλομοίρα αναφέρθηκε στις ισορροπίες του γάμου της, τις προτεραιότητες που θέτει, αλλά και στις δύσκολες στιγμές που κλήθηκαν να ξεπεράσουν ως ζευγάρι, χωρίς να κρύψει τις αμφιβολίες της για το πώς θα αντιδρούσε σε μια απιστία.

«Ο Γιώργος για μένα είναι προτεραιότητα, και κάνω πάντα αυτά που θέλει. Αν ο άντρας σου είναι καλός μαζί σου, και σε προσέχει, γιατί να μην το κάνεις; Έχουμε περάσει δύο φορές κρίση στον γάμο μας. Περάσαμε μία δύσκολη περίοδο όταν με είχε νευριάσει πάρα πολύ με κάτι.

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Είχα κλείσει μία δουλειά και ήμουν πολύ ενθουσιασμένη γιατί δεν είχα δουλέψω για πολύ καιρό. Κάναμε μίτινγκ όλη η οικογένεια και συμφωνήσαμε να το κάνω.

Όταν έφυγα, μετά από τρεις μέρες έγινε της μουρλής. Δεν μπορούσα να φύγω απ’ τη δουλειά όμως, γιατί την είχα κλείσει. Μετά ηρέμησαν τα πράγματα, τα βρήκαμε και αυτό μας έδεσε περισσότερο.

Αν μάθαινα ότι ο Γιώργος με απάτησε θα πονούσα πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι θα έκανα. Μπορεί και να τον συγχωρούσα», δήλωσε χαρακτηριστικά.