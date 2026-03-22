Ήβη Αδάμου: “Έχω περάσει πολύ δύσκολα σε αυτή τη δουλειά σε πολλές φάσεις”

Η Ήβη Αδάμου το βράδυ του Σαββάτου (21/3) βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Αστερόσκονη» και παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στον Νίκο Γρίτση. Η τραγουδίστρια μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στην μουσική βιομηχανία, ενώ παράλληλα τόνισε ότι νιώθει πιο ώριμη.

Χαρακτηριστικά η Ήβη Αδάμου είπε: “Νιώθω μέσα μου πιο ώριμη και ότι μπορώ να τα διαχειριστώ όλα καλύτερα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό…Το λαϊκό είναι κάτι που θέλει και ωριμότητα, αλλά πιστεύω ότι μπορώ να το υποστηρίξω. Είναι αλήθεια ότι θέλει και λίγη αλητεία. Για να επιβιώσεις σε αυτή τη δουλειά και για να υπάρχεις τόσα χρόνια, σίγουρα θέλει και αλητεία. Έχω περάσει πολύ δύσκολα σε αυτή τη δουλειά, σε πολλές φάσεις και παρ’ όλα αυτά, επιμένω γιατί αγαπώ αυτό που κάνω και θα το κάνω με τον δικό μου τρόπο”.