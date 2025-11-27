Η κόρη της Ήβης Αδάμου “έκλεψε” την παράσταση στο MadWalk 2025 – Η ομοιότητα με τον Stavento

Η Ήβη Αδάμου μεταξύ άλλων έδωσε το παρών στο MadWalk 2025 εντυπωσιάζοντας γι άλλη μια φορά τόσο με την σκηνική της παρουσία όσο και με τις φωνητικές της ικανότητες. Μάλιστα, η τραγουδίστρια είχε ετοιμάσει και μία έκπληξη στο κοινό, καθώς ανέβηκε στην σκηνή η 7χρονη κόρη της, Ανατολή – Νεφέλη, η οποία είναι καρπός του έρωτά της με τον Μιχάλη Κουινέλη.



Δείτε παρακάτω το σχετικό στιγμιότυπο:

Όπως ήταν αναμενόμενο έκλεψε την παράσταση, ενώ η ομοιότητα με τον μπαμπά της είναι μοναδική. Μάλιστα και η ίδια η Ήβη Αδάμου στο παρελθόν έχει παραδεχθεί σε συνεντεύξεις της ότι είναι «πιστό αντίγραφο» του μπαμπά της. Μαμά και κόρη είναι αχώριστες, με την τραγουδίστρια να της δίνει ένα τρυφερό φιλί επί σκηνής.