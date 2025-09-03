Ιουλία Καλλιμάνη: Η στιγμή που δέχεται πανέρι με λουλούδια στο κεφάλι – Ο έντονος εκνευρισμός της

Μια απρόσμενη στιγμή διαδραματίστηκε σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, με πρωταγωνίστρια την Ιουλία Καλλιμάνη. Ενώ η τραγουδίστρια ερμήνευε τις επιτυχίες της, ένας θαμώνας της πέταξε ένα πανέρι με λουλούδια, το οποίο την βρήκε στο πρόσωπο.

Το βίντεο που καταγράφηκε από παρευρισκόμενο και κυκλοφορεί στα social media δείχνει τον έντονο εκνευρισμό της τραγουδίστριας.

Η Ιουλία Καλλιμάνη, παρά την προσπάθειά της να διατηρήσει την ψυχραιμία της, στράφηκε στον θαμώνα λέγοντάς του με εμφανή ενόχληση: «Ξέρεις τι παθαίνω ε; Δεν θες να μάθεις, δεν θες». Αμέσως μετά, η τραγουδίστρια γύρισε και συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά της.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ιουλία Καλλιμάνη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τέτοια κατάσταση. Σε παλαιότερη συνέντευξή της στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, είχε εξομολογηθεί ότι είχε φοβηθεί την πρώτη φορά που της πέταξαν ένα πανέρι με λουλούδια.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, η αντίδρασή της δεν έδειξε φόβο, αλλά μια έντονη ενόχληση, καθώς θεώρησε ότι η κίνηση του θαμώνα ήταν εσκεμμένη.

«Έχει τύχει αρκετές φορές να αισθανθώ άβολα στην πίστα. Το καταλαβαίνω. ∆εν πουλάµε γάλα, ουίσκι πουλάµε. Ο άλλος µπορεί να πιει δύο ποτάκια παραπάνω και να αισθανθεί πιο άνετα. Έχει συµβεί να φύγει µπουκάλι στην πίστα. Στο τέλος όµως της βραδιάς περνάµε καλά και χαµογελάµε», είχε πει η Ιουλία Καλλιμάνη σε συνέντευξή της στο παρελθόν.

Δείτε παρακάτω το βίντεο: