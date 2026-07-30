Σταύρος Φλώρος: Αποκάλυψε πώς περνάει τις στιγμές στο σπίτι του – Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε στο Instagram

Ο Σταύρος Φλώρος είδε την ζωή του να αλλάζει μέσα σε μία στιγμή όταν τραυματίστηκε σοβαρά, την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο και τον χτύπησε η προπέλα ενός σκάφους.

Ο πρώην παίκτης του Survivor έχει επιστρέψει στην Ελλάδα, από την Αμερική όπου βρισκόταν σε κέντρο αποκατάστασης στο Μαϊάμι, μετά την μακρά νοσηλεία του στο νοσοκομείο. Την Πέμπτη (30/7) ο Σταύρος Φλώρος, που συχνά μοιράζεται τα νέα του και τις εξελίξεις γύρω από την υγεία του με τους διαδικτυακούς του φίλους, ανέβασε κάποιες φωτογραφίες και βίντεο, αποκαλύπτοντας πώς περνάει τις στιγμές του στο σπίτι του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Συνεχίζοντας την πρόοδο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.