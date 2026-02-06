Ιωάννα Τούνη: Το απρόοπτο που της συνέβη στην Σαουδική Αραβία – «Εδώ τα πράγματα είναι πολύ αυστηρά»

Ένα απρόοπτο περιστατικό περιέγραψε η Ιωάννα Τούνη μέσα από τα κοινωνικά της δίκτυα, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στη Σαουδική Αραβία με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη. Το ζευγάρι ταξίδεψε στο Ριάντ για να γιορτάσει την πρώτη επέτειο της σχέσης του, ωστόσο η influencer ήρθε αντιμέτωπη με τους αυστηρούς κανόνες ένδυσης που επικρατούν στη χώρα.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε πως δέχθηκε παρατήρηση από τις τοπικές αρχές λόγω ενός σκισίματος στο φόρεμά της. Παρόλο που η εμφάνισή της ήταν φαινομενικά σεμνή, το άνοιγμα στο κάτω μέρος του ενδύματος στάθηκε αφορμή για να της απαγορευτεί η είσοδος σε δημόσιο χώρο.

Όπως ανέφερε η ίδια, αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει το μαντήλι της ως παρεό για να καλύψει το σημείο και να μπορέσει να συνεχίσει τη βόλτα της, σχολιάζοντας με χιούμορ την προσπάθεια που καταβάλλει για να προσαρμοστεί στα τοπικά δεδομένα.

Το ταξίδι ήταν μια έκπληξη του επιχειρηματία προς την influencer, με αποτέλεσμα η ίδια να μην γνωρίζει τον προορισμό και να μην έχει επιμεληθεί προσωπικά τη βαλίτσα της.

«Χθες στη βόλτα, φορούσα αυτό εδώ το φόρεμα. Το βλέπεις πώς είναι έτσι; Κλειστό. Μακρύ. Και μου έκανε παρατήρηση το Ριάντ police, Saudi police, δε ξέρω τι, γιατί εδώ πίσω, στο πόδι παιδί μου, εδώ κάτω χαμηλά, έχει σκίσιμο. Και μου είπαν, “δε μπορείτε να μπείτε κυρία μου”. Πάλι καλά έβγαλα το μαντήλι από το κεφάλι και το έδεσα παρεό. Τι να σου πω τώρα εδώ πέρα. Πολύ αυστηρά τα πράγματα. Εντωμεταξύ αυτό λέω στο αγόρι μου, με έφερε επίτηδες εδώ για να ντύνομαι, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Καταβάλλω τόση προσπάθεια με την ενδυμασία εδώ», είπε η influencer.

Η αυστηρότητα των αρχών στο Ριάντ υπενθύμισε στην Ιωάννα Τούνη τον «Νόμο Δημόσιας Ευπρέπειας» της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος επιβάλλει την κάλυψη ώμων και γονάτων, καθιστώντας ακόμα και τις μικρές ενδυματολογικές λεπτομέρειες αντικείμενο ελέγχου.