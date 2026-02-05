Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη; Το μονόπετρο που «άναψε» φωτιές

Ένα νέο βίντεο της Ιωάννας Τούνη στο TikTok ήταν αρκετό για να πυροδοτήσει έντονες φήμες σχετικά με την προσωπική της ζωή και την εξέλιξη της σχέσης της με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη. Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας εμφανίστηκε στην κάμερα φορώντας ένα εντυπωσιακό μονόπετρο δαχτυλίδι, το οποίο τράβηξε αμέσως την προσοχή των ακολούθων της, αλλά και των τηλεοπτικών εκπομπών.

Η Ιωάννα Τούνη ανέβασε το συγκεκριμένο υλικό για να μοιραστεί με το κοινό της μια έκπληξη που της έκανε ο σύντροφός της.

Ωστόσο, οι κινήσεις των χεριών της την ώρα που μιλούσε αποκάλυψαν το λαμπερό κόσμημα στο δάχτυλό της, οδηγώντας πολλούς στο συμπέρασμα πως ίσως το ζευγάρι έκανε το επόμενο βήμα στη σχέση του.

Το θέμα σχολιάστηκε εκτενώς στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, με τη Φωτεινή Πετρογιάννη να επισημαίνει τη λεπτομέρεια που έκανε τη διαφορά.

«Είναι μονόπετρο σίγουρα. Τώρα αν είναι κάτι προσωπικό δικό της και το φοράει… αλλά τώρα δεν ξέρω αν είναι κάτι σημαντικό. Μου τράβηξε το βλέμμα έτσι όπως κουνούσε τα χέρια της και λέω μπορεί να είναι μονόπετρο. Δεν θα της έκανε αν ήταν έτσι την πρόταση γάμου στον άγνωστο προορισμό», είπε η δημοσιογράφος.

Μέχρι στιγμής, ούτε η Ιωάννα Τούνη ούτε ο Δημήτρης Σπυριδωνίδη έχουν επιβεβαιώσει ή διαψεύσει τα σενάρια περί αρραβώνα.

Όπως συμβαίνει συνήθως με τη δημοφιλή influencer, η ίδια επιλέγει να αποκαλύπτει τις μεγάλες αλλαγές της ζωής της με τον δικό της τρόπο και στον δικό της χρόνο, αφήνοντας για την ώρα το μονόπετρο να μονοπωλεί το ενδιαφέρον των συζητήσεων.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: