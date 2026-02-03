Ιωάννα Τούνη: Η ανάρτηση για τον πρώτο χρόνο σχέσης με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη

Τους τελευταίους μήνες η Ιωάννα Τούνη έχει επιλέξει να μην μοιράζεται πράγματα σχετικά με την προσωπική της ζωή, ωστόσο δεν κρύβει ότι είναι πολύ ερωτευμένη.

Με τον επιχειρηματία Δημήτρη Σπυριδωνίδη ή αλλιώς Robbie βρίσκεται σε σχέση η γνωστή Influencer, με την ίδια να αποκαλύπτει ότι σήμερα έχουν την πρώτη επέτειο τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για πολλούς μήνες η Ιωάννα Τούνη έκρυβε την σχέση της, ενώ σήμερα γνωστοποίησε ότι το ζευγάρι κλείνει έναν ολόκληρο χρόνο μαζί. Μάλιστα ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης της χάρισε μια ανθοδέσμη με 365 κόκκινα τριαντάφυλλα, ένα για κάθε ημέρα που είναι μαζί.

Στην τρυφερή ανάρτηση που έκανε η Ιωάννα Τούνη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram γράφει: «1 year, 364 τριαντάφυλλα. Και κάπως έτσι μοιάζει η ζωή με το σωστό άτομο… Spoiled? Maybe».

Η Ιωάννα Τούνη και ο επιχειρηματίας Δημήτρης Σπυριδωνίδης πραγματοποίησαν την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση το φθινόπωρο του 2025 στη Μύκονο, με αφορμή τη βάφτιση της κόρης στενής φίλης της influencer.

Το ζευγάρι διατηρεί σχέση εδώ και έναν χρόνο, επιλέγοντας ωστόσο να κρατά χαμηλό προφίλ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η ίδια η Ιωάννα Τούνη έχει αποκαλύψει στο παρελθόν ότι ο Robbie υπήρξε ο… εφηβικός της έρωτας.

«Είμαι με κάποιον τους τελευταίους μήνες, είμαι πολύ καλά και πολύ χαρούμενη, περνάω πολύ όμορφα. Είναι ένας άνθρωπος που είναι εφηβικός έρωτας. Ήμασταν μαζί πριν από 10+ χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζω πολύ καλά, ξέρει την μαμά μου, έχω γνωρίσει τη μαμά του, ξέρει εμένα, την Ιωάννα πριν γίνω διάσημη πλούσια ή ό,τι σκ..τα έχω γίνει και μου αρέσει πάρα πολύ να περιτριγυρίζομαι από ανθρώπους που βλέπουν μόνο Ιωάννα και όχι jtouni και ό,τι αυτό συνεπάγεται» είχε εξομολογηθεί η γνωστή Influncer για τη σχέση της.