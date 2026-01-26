Ιωάννα Τούνη: Ξεσπά κατά του κατηγορούμενου για το revenge porn – «Ντρέπεται και η ντροπή»

Την έντονη ψυχολογική πίεση που βιώνει μετά τη νέα διακοπή της δίκης για την υπόθεση του revenge porn εξέφρασε η Ιωάννα Τούνη μέσα από τα social media. Η γνωστή influencer, φανερά φορτισμένη από τις εξελίξεις στη δικαστική αίθουσα την περασμένη Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, μίλησε στους διαδικτυακούς της φίλους για την ανάγκη της να αποστασιοποιηθεί για λίγο, προκειμένου να διαχειριστεί την ταλαιπωρία που υφίσταται.

Ο ισχυρισμός που προκάλεσε την οργή της

Η Ιωάννα Τούνη στάθηκε ιδιαίτερα σε έναν ισχυρισμό της υπεράσπισης που την άφησε άναυδη. Όπως αποκάλυψε, ο κατηγορούμενος που εμφανίζεται μαζί της στο βίντεο και ο οποίος φαίνεται να κοιτάζει την κάμερα, ισχυρίστηκε για πρώτη φορά στο δικαστήριο ότι πάσχει από στραβισμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Ιωάννα Τούνη: «Η ποινή που αντιμετωπίζουν οι κατηγορούμενοι είναι έως 10 χρόνια κάθειρξη» λέει ο δικηγόρος της

Σύμφωνα με τη λογική της πλευράς του κατηγορούμενου, η πάθηση αυτή δεν του επέτρεψε να αντιληφθεί ότι ο φίλος του κατέγραφε τις προσωπικές στιγμές.

«Είναι πραγματικά να τρελαίνεσαι. Είναι να ντρέπεται η ντροπή. Ισχυρίστηκε τώρα ότι έχει στραβισμό και μάλλον δεν είδε ποιος το τραβάει», σχολίασε καυστικά η influencer, εκφράζοντας την αποστροφή της για τη γραμμή υπεράσπισης που ακολουθείται.

Η Ιωάννα Τούνη εξομολογήθηκε πως παρά τις στιγμές που «πέφτει» ψυχολογικά, προσπαθεί να ανασυγκροτηθεί για να μη δώσει ικανοποίηση σε όσους παρακολουθούν τη ζωή της «σαν μαύρα κοράκια», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Να θυμίσουμε ότι η δίκη που την αφορά θα συνεχιστεί στις 20 Φεβρουαρίου 2026, τότε που αναμένεται και η προβολή του επίμαχου υλικού και των καταθέσεων των εναπομείναντων μαρτύρων.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: