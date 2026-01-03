Η Μαρία Σολωμού ταξίδεψε στη Γαλλία

Η Μαρία Σολωμού πραγματοποίησε ένα ταξίδι στο Παρίσι, δημοσιεύοντας μερικά στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας απαθανάτισε η ηθοποιός και πόζαρε στους δρόμους της, ενώ στο λογαριασμό

Η ηθοποιός μοιράστηκε στιγμές από το Παρίσι, απαθανατίζοντας διάφορα σημεία της πόλης και ποζάροντας στους δρόμους της. Μέσα από τις φωτογραφίες που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, έδωσε στους ακολούθους της μια μικρή γεύση από την εμπειρία της. «Στο Παρίσι», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.