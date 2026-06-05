Χρηματιστήριο: Ανοδικές τάσεις στην ελληνική αγορά – Αρνητικό κλίμα με πτώση στις ευρωπαϊκές μετοχές
Στις στις 2.352,43 μονάδες ο γενικός δείκτης τιμών
Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ήπιας υποχώρησης των ευρωπαϊκών αγορών.
O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.352,43 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,51%.
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 14,39 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,58%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,34%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Εθνικής (+1,67%), της Eurobank (+1,46%), της Σαράντης (+1,32%), της Jumbo (+1,14%) και της Lamda Development (+1,13%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-0,80%), της ΕΥΔΑΠ (-0,57%) και της Motor Oil (-0,50%).
Ανοδικά κινούνται 50 μετοχές, 29 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Τρία Άλφα (+10,92%) και Γενική Εμπορίου (+3,42%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Elinoil (-2,79%) και Bally’s (-2,28%).
Αρνητικό κλίμα στα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια
Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με την αβεβαιότητα να κυριαρχεί έναντι των ειρηνευτικών προσπαθειών στη Μέση Ανατολή.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,2% στις 623,10 μονάδες στις 10:13 ώρα Ελλάδας και οδεύουν προς πτώση 0,5% σε εβδομαδιαία βάση.
Ο δείκτης των μετοχών τεχνολογίας σημείωσε τις μεγαλύτερες απώλειες, καταγράφοντας πτώση 2%.
πηγή στην Google
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