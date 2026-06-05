Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ τιμήθηκε με το Βραβείο «Επιχειρηματικής Παράδοσης και Προόδου» του ΕΒΕΑ

Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ τιμήθηκε με το Βραβείο «Επιχειρηματικής Παράδοσης και Προόδου» στο πλαίσιο των Βραβείων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική παρουσία και συμβολή του στην ανάπτυξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και της εθνικής οικονομίας.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, της επιχειρηματικής κοινότητας και θεσμικών φορέων.

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Η συγκεκριμένη διάκριση έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Όμιλο ΒΙΑΝΕΞ, καθώς επισφραγίζει μια σταθερή και διαρκή πορεία ανάπτυξης, εξωστρέφειας και προσφοράς, στη βάση μιας ιστορίας που ξεπερνά πλέον τον έναν αιώνα παρουσίας στον χώρο του φαρμάκου στην Ελλάδα. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σταθερή προσήλωση του Ομίλου σε μια κουλτούρα ευθύνης, με επίκεντρο τον άνθρωπο και την προσφορά του αγαθού της Υγείας.

Κατά την παραλαβή του βραβείου, ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ, κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Πάντα ένα βραβείο από το ΕΒΕΑ έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για εμάς. Ο αείμνηστος Παύλος Γιαννακόπουλος υπήρξε ενεργό μέλος του Επιμελητηρίου και προσέφερε από διάφορες θέσεις ευθύνης επί οκτώ συνεχόμενα έτη. Ωστόσο, τολμώ να πω ότι σήμερα το ΕΒΕΑ διανύει ίσως την καλύτερη περίοδο της σύγχρονης πορείας του, με ουσιαστική συμβολή στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας. Παραλαμβάνουμε αυτό το βραβείο ως αναγνώριση μιας πορείας που ξεπερνά πλέον τον έναν αιώνα, αλλά και ως δέσμευση για τη συνέχεια. Ως η επόμενη γενιά Διοίκησης, τιμώντας την παρακαταθήκη του Παύλου Γιαννακόπουλου, έχουμε σήμερα σχεδόν τριπλασιάσει τα ποσοστά πωλήσεων και συνεχίζουμε να επενδύουμε στην ανάπτυξη, στην καινοτομία και στους ανθρώπους μας, με στόχο η ΒΙΑΝΕΞ να παραμένει στην κορυφή της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και να δημιουργεί διαρκώς αξία για την κοινωνία και τη χώρα».

Σήμερα, ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ αποτελεί τη μεγαλύτερη παραγωγική δύναμη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, διαθέτοντας τέσσερις υπερσύγχρονες παραγωγικές μονάδες και παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου διεθνών συνεργασιών. Η Διοίκηση του Ομίλου συνεχίζει με συνέπεια την αναπτυξιακή του πορεία, αξιοποιώντας την ισχυρή του παρακαταθήκη και επενδύοντας στρατηγικά στην καινοτομία, την εξωστρέφεια, τις νέες τεχνολογίες και την ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής, με στόχο τη διαμόρφωση του μέλλοντος της Υγείας.