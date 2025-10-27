Η Κλέλια Ανδριολάτου ποζάρει σέξι στην Κέρκυρα ενώ πλένει πιάτα
Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους followers της αποκαλυπτικά στιγμιότυπα από την κουζίνα
Η Κλέλια Ανδριολάτου βρίσκεται στην Κέρκυρα, κάνοντας ένα μικρό διάλειμμα από τα γυρίσματα της νέας σεζόν του «Maestro» στους Παξούς. Η ηθοποιός δεν έχασε την ευκαιρία να μοιραστεί με τους followers της μια σέξι φωτογράφιση.
Στις φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram, η Κλέλια φοράει ένα λευκό μπλουζάκι και ένα μποξεράκι, ποζάροντας μέσα στην κουζίνα, πάνω από τον νεροχύτη.
«Τα κύματα δεν ρωτάνε αν είμαι έτοιμη», έγραψε στα αγγλικά στη λεζάντα της η ηθοποιός, συνοδεύοντας τα αποκαλυπτικά καρέ με χιούμορ και διάθεση.
Δείτε την ανάρτηση της:
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις