Η Κλέλια Ανδριολάτου ποζάρει σέξι στην Κέρκυρα ενώ πλένει πιάτα

Η Κλέλια Ανδριολάτου βρίσκεται στην Κέρκυρα, κάνοντας ένα μικρό διάλειμμα από τα γυρίσματα της νέας σεζόν του «Maestro» στους Παξούς. Η ηθοποιός δεν έχασε την ευκαιρία να μοιραστεί με τους followers της μια σέξι φωτογράφιση.

Στις φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram, η Κλέλια φοράει ένα λευκό μπλουζάκι και ένα μποξεράκι, ποζάροντας μέσα στην κουζίνα, πάνω από τον νεροχύτη.

«Τα κύματα δεν ρωτάνε αν είμαι έτοιμη», έγραψε στα αγγλικά στη λεζάντα της η ηθοποιός, συνοδεύοντας τα αποκαλυπτικά καρέ με χιούμορ και διάθεση.

Δείτε την ανάρτηση της: