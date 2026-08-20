Η Ελένη Ράντου “απασφάλισε” για τον ηλικιακό ρατσισμό – “Στα 62 μου ο άθλος δεν είναι το μπικίνι”

Η Ελένη Ράντου μίλησε για τον ηλικιακό ρατσισμό και τα στερεότυπα που εξακολουθούν να συνοδεύουν την εικόνα των γυναικών, με αφορμή μια φωτογραφία της από τις καλοκαιρινές διακοπές της στη Λευκάδα. Όλα ξεκίνησαν όταν η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook ένα στιγμιότυπο από την παραλία όπου ποζάρει με μπικίνι.

Η Ελένη Ράντου άσκησε κριτική στις κοινωνικές αντιλήψεις και τα στερεότυπα που εξακολουθούν να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται μια γυναίκα όσο μεγαλώνει.

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Χαρακτηριστικά η Ελένη Ράντου έγραψε: “Αν δει κανεις μια αυθορμητη αναρτηση μιας 62 χρονης … στην παραλια με μαγιο, σαν κοινωνικο πειραμα, τα συμπερασματα που βγαζει για τον συντηριτισμο μας ,τον ηλικιακο ρατσισμο, ( λες και πρεπει μετα τα 50 στη θαλασσα μια γυναικα να φοραει μπουργκα) , για τη επιτρεπτη εικονα μιας γυναικας οταν δεν ειναι πλεον σε ηλικια να πολλαπλασιαστει, ειλικρινα μου ρχονται γελια! 2026 εχουμε και το κουτσομπολιο δεν εχει αλλαξει θεματικη απο το 60! Ακομα και σημερα μια γυναικα οφειλει να βαζει μπικινι στη θαλασσα μονο για να προσελκυσει τα αντρικα βλεμματα, μονο για τη διαιωνιση.. Να το κανει για παρτυ της, γιατι απλα δεν τη νοιαζει , ουτε λογος! Απανταχου γυναικες, σε οποια ηλικία, μη μασατε! Τα ολοσωμα δε στεγνωνουν ευκολακαι μενει το νερο στην κοιλια. Βαλτε ο τι σας βολευει. Στα 62μου ο αθλος μου δεν ειναι το μπικινι. Ειναι η ελπιδα που κραταω μεσα μου οτι ως ανθρωποι εξελισσομαστε”.