Η Cardi B αθωώθηκε για αστική υπόθεση – Έξαλλη έξω από τα δικαστήρια για απρεπή ερώτηση (Βίντεο)
Η διάσημη ράπερ Cardi B βγήκε νικήτρια από μια δικαστική διαμάχη – που έγινε viral μάλιστα για τις αντιδράσεις της μέσα στη δικαστική αίθουσα – στην Καλιφόρνια, καθώς αθωώθηκε από τις κατηγορίες αστικής επίθεσης που είχε καταθέσει εναντίον της η πρώην διευθύντρια ασφαλείας της, Emani Ellis.
Ωστόσο, η έξοδός της από το δικαστήριο επισκιάστηκε από μια έντονη αντιπαράθεση με παπαράτσι, όταν δέχτηκε μια προσωπική και προσβλητική ερώτηση.
Η υπόθεση και η απόφαση
Η Ellis ισχυριζόταν ότι η Cardi B την είχε επιτεθεί, φτύσει και τραυματίσει με τα νύχια της, ζητώντας αποζημίωση ύψους 24 εκατομμυρίων δολαρίων. Η ράπερ αρνήθηκε κάθε φυσική επαφή, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε μόνο λεκτική αντιπαράθεση σε μια περίοδο που ήταν έγκυος και ένιωθε ότι η ιδιωτική της ζωή παραβιαζόταν.
Μετά από ακροάσεις που κράτησαν αρκετές ημέρες, η 12μελής ένορκη επιτροπή χρειάστηκε λιγότερο από μία ώρα για να αποφανθεί ομόφωνα υπέρ της αθώωσης. Οι μαρτυρίες δεν επιβεβαίωσαν καμία σωματική επίθεση, και το δικαστήριο απέρριψε συνολικά την αγωγή.
Το επεισόδιο με τον παπαράτσι
Η ηρεμία, όμως, δεν κράτησε πολύ. Καθώς η Cardi B έβγαινε από το δικαστήριο του Alhambra, ένας παπαράτσι την ρώτησε αν είναι ξανά έγκυος και αν υπάρχουν φήμες πατρότητας που τη συνδέουν με τον αθλητή Stefon Diggs.
Η ερώτηση προκάλεσε την οργή της. Η τραγουδίστρια πέταξε ένα στυλό προς τον φωτορεπόρτερ και του απάντησε έντονα: «Σταμάτα να με προσβάλεις. Δείξε σεβασμό στις γυναίκες».
Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, έγινε αμέσως viral και προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στα social media. Πολλοί χρήστες υποστήριξαν τη στάση της, επισημαίνοντας ότι τα όρια της ιδιωτικότητας πρέπει να γίνονται σεβαστά, ακόμα και όταν πρόκειται για διάσημους.
Η αθώωση της Cardi B αποτελεί σημαντική νομική νίκη για την καριέρα της, καθώς την απαλλάσσει από μια δαπανηρή και επιβαρυντική δικαστική υπόθεση. Παράλληλα, η ένταση με τον παπαράτσι υπενθυμίζει πόσο δύσκολο είναι για τους καλλιτέχνες να ισορροπήσουν ανάμεσα στη δημόσια εικόνα και την ιδιωτική τους ζωή.
Δείτε το βίντεο
@cbsnews Cardi B threw a pen at a man outside a Los Angeles courthouse on Tuesday after he asked if there could be a question of paternity amid speculation she’s pregnant with her fourth child. The rapper has been separated from her husband, rapper Offset, since last year, and entered a relationship with New England Patriots wide receiver Stefon Diggs earlier this year. Despite speculation, she has not confirmed if she is pregnant with her fourth child. “Don’t disrespect me,” Cardi B yelled at the man after he asked if she expects “any paternity issues with Stefon Diggs.” “Do you see women asking those types of questions to me?” she continued. “Why do you feel as a man you get to ask me those type of questions? Act like you have some manners and your mama taught you. Respect women.” Cardi B had been at the court for a civil trial over an alleged 2018 altercation in which a security guard claimed the rapper assaulted her at a doctor’s office. A jury cleared her of those allegations Tuesday following the incident outside the courthouse. #cardib #court #losangeles ♬ original sound – cbsnews
