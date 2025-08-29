Η Cardi B είναι γνωστή για τον εκρηκτικό της χαρακτήρα και τις χύμα αντιδράσεις. Δεν θα ξεχάσουμε την επίθεση της σε θαμώνα που τόλμησε να της πετάξει νερό πάνω της.

Μια νέα υπόθεση αυτή τη φορά με μια γυναίκα που την κατηγορεί ότι την χτύπησε, την φέρνει μέσα στο δικαστήριο να απολογηθεί, καθώς κατηγορείται για επίθεση και η ενάγουσα ζητά αποζημίωση ύψους 24 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι viral στιγμές της Cardi B στη δίκη και η «περούκα της ημέρας»

Την πρώτη μέρα της δίκης εμφανίστηκε με κοντό μαύρο pixie κούρεμα και τη δεύτερη με μακριά ξανθιά περούκα.

Ο δικηγόρος, μπερδεμένος, τη ρώτησε ποιο είναι το αληθινό της μαλλί. Η Cardi απάντησε: «Είναι περούκες». Η ατάκα έκανε το δικαστήριο να γελάσει και το βίντεο έγινε viral.

Όταν ρωτήθηκε αν λόγω εγκυμοσύνης ήταν «disabled» (δηλαδή περιορισμένη στις ικανότητές της), η Cardi απάντησε: «Ήμουν έγκυος, όχι disabled!», προκαλώντας γέλια και χειροκροτήματα στη δικαστική αίθουσα.

Η παραδοχή για τη βρισιά

Η ράπερ παραδέχτηκε με άνεση ότι αποκάλεσε την καταγγέλλουσα «bitch» κατά τη διάρκεια του καυγά. Η ωμή ειλικρίνεια με την οποία το είπε έκανε ακόμα και τον δικηγόρο να χαμογελάσει.

Το μανικιούρ-όπλο

Ρωτήθηκε αν τα μακριά της νύχια θα μπορούσαν να τραυματίσουν κάποιον. Η απάντησή της: «Αν τα ήθελα για όπλο, θα τα έκανα πιο μυτερά». Το σχόλιο αυτό σάρωσε στα social media.

Οι εκφράσεις που έγιναν memes

Κατά τη διάρκεια δύσκολων ερωτήσεων, η Cardi έκανε γκριμάτσες, γύριζε τα μάτια και αντιδρούσε με τον δικό της, μοναδικό τρόπο. Αυτές οι στιγμές έγιναν αμέσως GIFs και memes που κυκλοφορούν παντού στο Twitter και το TikTok.