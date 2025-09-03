Cardi B: Αθωώθηκε για την επίθεση σε φρουρό ασφαλείας – «Δεν ακούμπησα αυτή την γυναίκα»

Μια δικαστική διαμάχη που κρατούσε χρόνια έφτασε στο τέλος της, με την Cardi B να βγαίνει πανηγυρικά δικαιωμένη. Το δικαστήριο του Λος Άντζελες την έκρινε ομόφωνα αθώα για τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε από την πρώην σωματοφύλακά της, Εμάνι Έλις, η οποία ζητούσε αποζημίωση-μαμούθ ύψους 24 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η υπόθεση αφορούσε ένα περιστατικό που φέρεται να συνέβη το 2018. Η Έλις κατηγόρησε την ράπερ για επίθεση και ξυλοδαρμό, υποστηρίζοντας ότι η Cardi B την έφτυσε και χρησιμοποίησε ρατσιστικές εκφράσεις εναντίον της. Σύμφωνα με την καταγγελία, η Έλις τραυματίστηκε στο μάγουλο από το νύχι της ράπερ.

Στην κατάθεσή της, η Cardi B παραδέχτηκε ότι υπήρξε έντονη λεκτική αντιπαράθεση, αλλά τόνισε ότι η σωματοφύλακας παραβίασε την ιδιωτικότητά της, βιντεοσκοπώντας την χωρίς την άδειά της.

Η μαρτυρία ενός γιατρού, που βρισκόταν παρών στο περιστατικό, αποδείχθηκε καθοριστική. Ο γιατρός δήλωσε στο δικαστήριο ότι δεν είδε ποτέ την ράπερ να προβαίνει σε πράξη βίας.

Η απόφαση, που εκδόθηκε την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, βάζει τέλος σε μια υπόθεση που απασχόλησε έντονα τα αμερικανικά ΜΜΕ. Μετά τη δικαστική της νίκη, η Cardi B φαίνεται να σκέφτεται να κινηθεί νομικά κατά της Έλις, καταθέτοντας αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση και ηθική βλάβη.