Η Αλεξάνδρα Νίκα δείχνει πόσο έχει μεγαλώσει η κοιλιά της (Εικόνες)

O Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα διανύουν μία από τις ομορφότερες περιόδους της ζωής τους, καθώς αναμένεται σε λίγο καιρό να κρατήσουν το δεύτερο παιδί στην αγκαλιά τους.

Πρόσφατα, το ζευγάρι ταξίδεψε στις ΗΠΑ μαζί με τον γιο τους, Βασίλη, καθώς ο Κωνσταντίνος Αργυρός είχε προγραμματισμένη sold out συναυλία στο Σικάγο. Ο δημοφιλής τραγουδιστής και η Αλεξάνδρα Νίκα διατηρούν χαμηλό προφίλ όσον αφορά την προσωπική τους ζωή και σπάνια δημοσιεύουν κοινές τους στιγμές στα social media.

Την Κυριακή (15/03) η σύζυγος του γνωστού καλλιτέχνη ανέβασε στο instagram δύο φωτογραφίες, δίνοντας στους θαυμαστές τους μία γεύση από την καθημερινότητα τους.

Στην πρώτη εικόνα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός εμφανίζεται να οδηγεί, ενώ η Αλεξάνδρα Νίκα τον φωτογραφίζει. Παράλληλα, η επιχειρηματίας εξέφρασε ανοιχτά την αγάπη της για τον σύζυγό της, προσθέτοντας στη λεζάντα: «Mi amor», που μεταφράζεται ως «αγάπη μου».

Λίγο αργότερα, η εγκυμονούσα πήγε στο γυμναστήριο και έβγαλε μία selfie, την οποία στη συνέχεια μοιράστηκε στα social media.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα παντρεύτηκαν σε στενό κύκλο στις 7 Ιουλίου 2025 στο Λαγονήσι, με κουμπάρους τη Μαριάννα Λάτση και τον Έρικ Βασιλάτο, ενώ το δεύτερο παιδί τους αναμένεται να είναι κοριτσάκι.