H Χριστίνα Πολίτη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «”Πάγωσα”, ήμουν σε καταστολή, ακούω τη φωνή του»

Η Χριστίνα Πολίτη μίλησε στην Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Πέμπτης (1/10) για τη σχέση που είχε αναπτύξει με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη δύσκολη στιγμή που πληροφορήθηκε πως ο αγαπημένος τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή. Με απόλυτη ειλικρίνεια παραδέχθηκε ότι έμαθε για τον θάνατό του όταν ήταν μέσα στο αυτοκίνητό της και στο άκουσμα της δυσάρεστης είδησης πάγωσε.

“Όταν το διάβασα ήμουν στο αυτοκίνητο και έπαθα, πώς το λέτε… Πάγωσα. Με μεταφέραν δηλαδή στο σπίτι και μετά από τότε είμαι σαν να είμαι σε καταστολή. Είμαι σαν να είναι, σαν να είμαι σε low battery. Σαν να έχει πέσει η μπαταρία μου και ακούω τη φωνή του. Μου λείπουν πράγματα που έλεγε”, είπε αρχικά η Χριστίνα Πολίτη.

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“Ξέρω ότι σίγουρα όλα αυτά τα γεγονότα και ένας άνθρωπος που έχει αγαπηθεί τόσο πολύ, οποιοσδήποτε παίρνει μπράβο, μπράβο από τον κόσμο, αν πας και δείξεις ότι είσαι θλιμμένος ή ότι πήγες. Εγώ όπως τον ξέρω αυτά δεν σήμαιναν τίποτα. Δηλαδή μου έχει δείξει για επώνυμο, για διάσημο. Μου λέει δες, μου λέει ο φίλος μου του γράφει ένα μήνυμα. Την άλλη μέρα τον έθαβε. Οπότε ο ίδιος πολλούς από αυτούς μπορεί να τους άφηνε και μέσα στο καμαρίνι”, είπε στη συνέχεια η Χριστίνα Πολίτη.

“Δεν είναι θέμα μοναξιάς, είναι θέμα μοναχικότητας. Και αν θυμάσαι όταν ξεκινούσε να τραγουδάει πέρσι δεν έλεγε το τραγούδι το “ανήκω σε μένα και στη μοναξιά μου”, έλεγε “στη μοναχικότητα μου”. Είχε μια επιλογή και είχε και μια περίεργη προσωπικότητα”, ανέφερε η Χριστίνα Πολίτη.