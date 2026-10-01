Θάνατος Μαζωνάκη: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος της Ιωάννας Γάκα – «Οι τρέχουσες συνθήκες καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπηση της»

Ο δικηγόρος της Ιωάννας Γάκα, που έχει προφυλακιστεί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, υπέβαλε την παραίτησή του σήμερα, Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου του Νίκου Αλεξανδρή αναφέρεται:

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«Κατόπιν συνεννόησης με την εντολέα μου ιατρό, αποφασίστηκε η διακοπή της μεταξύ μας συνεργασίας, καθόσον οι τρέχουσες συνθήκες της υποθέσεως καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπηση της από το δικηγορικό μας γραφείο».

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου είχε παραιτηθεί από την εκπροσώπησή της ο δικηγόρος Νίκος Αγαπηνός, ο οποίος εξακολουθεί να εκπροσωπεί τον 58χρονο σύζυγο της γιατρού.

Προς το παρόν, η γιατρός μένει χωρίς νομική υποστήριξη.

Χθες, Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Αλεξανδρής είχε μιλήσει στο MEGA για την υπόθεση αναφέροντας πως θα πρέπει να περιμένουμε να ανοίξουν τα κινητά, καθώς είπε ότι η 56χρονη δεν πήρε κανέναν τηλέφωνο αλλά τόνισε πως θα πρέπει να φανεί και ποιος «έβαλε τον τραγουδιστή να κάνει την πλασμαφαίρεση».

Όπως επεσήμανε, η πλασμαφαίρεση πραγματοποιήθηκε από την 56χρονη γιατρό, όμως όπως είπε θα εμπλακούν και άλλα πρόσωπα καθώς κάποιος άλλος και όχι η εντολέας του τον πίεζε για την θεραπεία.