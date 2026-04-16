Χριστίνα Πολίτη για Άννα Βίσση: «Έχει ο καιρός γυρίσματα» (Βίντεο)

Σε μια εξομολόγηση εφ’ όλης της ύλης προχώρησε η Χριστίνα Πολίτη κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής της εμφάνισης στην εκπομπή της ΕΡΤ το απόγευμα της Πέμπτης.

Η γνωστή κοσμικογράφος, με αφοπλιστική ειλικρίνεια, αναφέρθηκε στις διακυμάνσεις της προσωπικής της ζωής, τη φιλία της με την Άννα Βίσση, αλλά και τον αναπάντεχο ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στις δημόσιες τοποθετήσεις της.

Η Χριστίνα Πολίτη δεν δίστασε να τοποθετηθεί για τη σημερινή κατάσταση των σχέσεών της με την κορυφαία τραγουδίστρια, αποφεύγοντας τις τυπικές υπεκφυγές. Παρότι παραδέχτηκε πως η σχέση τους διανύει μια ιδιότυπη «παρένθεση», υπογράμμισε τη σταθερότητα των συναισθημάτων της.

Τόνισε πως οι δεσμοί ετών δεν εξατμίζονται, σημειώνοντας πως «τα συναισθήματα δεν αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη». Μάλιστα, χρησιμοποιώντας το σχήμα λόγου της παρένθεσης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για το μέλλον, καταλήγοντας με νόημα πως «έχει ο καιρός γυρίσματα».

Η συμβουλή του Boy George και η χρήση του Chat GPT

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές της συνέντευξης ήταν η αποκάλυψη για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ως «συμβούλου επικοινωνίας». Η κ. Πολίτη ανέφερε πως, ακολουθώντας μια προτροπή του διεθνούς αστέρα Boy George, συμβουλεύεται το Chat GPT για τη διαχείριση δύσκολων ερωτήσεων.

«Μου είπε να μη μιλάω και, όταν ερωτηθώ για την Άννα Βίσση, να περιοριστώ σε ένα διακριτικό χαμόγελο», ανέφερε χαριτολογώντας, σχολιάζοντας παράλληλα με χιούμορ την εγκυρότητα των απαντήσεων που λαμβάνει από την εφαρμογή.

Οι κόκκινες γραμμές και οι προτεραιότητες

Κλείνοντας, η γνωστή δημοσιογράφος αναφέρθηκε στην ψυχική της ανθεκτικότητα, διαχωρίζοντας τις δημόσιες παρεξηγήσεις από τα ουσιαστικά ζητήματα της ζωής.

Παρότι δήλωσε φύσει συναισθηματική, ξεκαθάρισε πως τα μόνα θέματα που την αγγίζουν πλέον σε βάθος και την καθιστούν ευάλωτη είναι εκείνα που αφορούν την υγεία και το μέλλον και την ευημερία των παιδιών της.

Με τη στάση της, η Χριστίνα Πολίτη έδειξε πως, παρά την έκθεση στα φώτα της δημοσιότητας, διατηρεί την ικανότητα να ιεραρχεί τις προτεραιότητές της, αντιμετωπίζοντας τις κοινωνικές τριβές με εμπειρία και ψυχραιμία.