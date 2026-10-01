Θάνατος Μαζωνάκη: “Έχει πιστοποίηση για αυτά που κάνει, το δεύτερο μηχάνημα το είχαν πάρει πριν δύο μήνες” λέει ο δικηγόρος της Γάκα

Για την Ιωάννα Γάκα μίλησε ο νέος δικηγόρος της, Νίκος Αλεξανδρής, παρουσιάζοντας τα υπερασπιστικά επιχειρήματα της γιατρού, που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Αλεξανδρής, μιλώντας στο MEGA, είπε: «Το καταλυτικό σημείο αυτής της ιστορίας είναι το πότε δηλαδή έγινε το επεισόδιο, το συμβάν της πλασμαφαίρεσης. Έχει αποδειχθεί πια και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι το περιστατικό έγινε γύρω στις 16:10. Στις 16:15 εκλήθη το ΕΚΑΒ. Αυτό το 5λεπτο γίνονται αγωνιώδεις προσπάθειες από τους γιατρούς για να αντιμετωπιστεί η καρδιακή ανακοπή. Εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε και να δούμε. Εκεί στην κρίσιμη στιγμή ενήργησαν σωστά; Στην κρίσιμη στιγμή έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν; Και η απάντηση είναι καταφατική».

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Όσον αφορά τα επιχειρήματα που προβάλει ο σύζυγος της Ιωάννας Γάκα, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ο δικηγόρος της γιατρού αρκέστηκε να αναφέρει «δεν μπορώ να απαντήσω στο τι λέει ο γιατρός χωρίς να αφήνω καμία μομφή, αιχμή ή οτιδήποτε άλλο. Πιθανόν ο άνθρωπος λέει την αλήθεια. Άλλωστε η εντολέας μου επιμένει ότι όταν εκλήθη από τον κύριο ανακριτή, εκεί δίνονται οι καταθέσεις, οι απολογίες, εκεί περιγράφει ο καθένας το τι ακριβώς έχει συμβεί. Η πελάτισσά μου λοιπόν διατείνεται, επιμένει και φωνάζει ότι αυτά τα οποία έχει πει στον κύριο ανακριτή, αυτή είναι και η πραγματικότητα. Υποθέτω όμως ότι τις πρώτες στιγμές που είναι κάποιος σε σοκ μπορεί να έχει κάποιες διαφοροποιήσεις, όχι στα βασικά σημεία».

Με αφορμή την παρατήρηση αυτή, είπε, μάλιστα, «γιατί δεν λέμε ότι έχουν καταθέσει άνθρωποι 2,3,4 φορές στην αρχή, αργότερα και μετά εμφανίζονται σήμερα να αλλάζουν τις καταθέσεις τους; Αυτό δεν πρέπει να ερευνηθεί;».

Όσον αφορά το γιατί η πελάτισσα του δεν συνόδευσε τον Γιώργο Μαζωνάκη με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ο δικηγόρος της υποστήριξε: «Όταν γίνεται ένα περιστατικό που παίρνουν έναν άνθρωπο και εξακολουθούν και του κάνουν ΚΑΡΠΑ μέσα στο ασθενοφόρο, δεν μπορούν να χωρέσουν 100 άνθρωποι. Μόνο τρεις μπορούν να χωρέσουν. Οι τραυματιοφορείς ήταν τέσσερις. Μέσα στη δικογραφία κατά δήλωση πάντα περιμένω να το δω, αλλά δεν νομίζω ότι κάνω λάθος. Μέσα στη δικογραφία υπάρχει κατάθεση νοσηλευτού, ο οποίος λέει ότι η γιατρός ήρθε με το ασθενοφόρο και έφυγε μετά. Πήγε να μπει, να επιβιβαστεί στο ασθενοφόρο. Μέσα εκεί ήταν προσπάθειες ανάνηψης».

Ισχυρίστηκε ακόμα ότι «ο Μαζωνάκης δέχεται προσπάθειες ανάνηψης ΚΑΡΠΑ σε χειρουργικό κρεβάτι. Αυτό ας μην αμφισβητηθεί. Έχουμε ζητήσει από τον κύριο ανακριτή τα βίντεο. Είμαστε στο Κολωνάκι. Παντού υπάρχουν κάμερες. Θα φανεί λοιπόν αν η γιατρός κατέβηκε».

Μιλώντας στη συνέχεια για την κατηγορία ότι η Ιωάννα Γάκα έκανε παράνομα πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ο κ. Αλεξανδρής είπε «και αυτό θα το δούμε στην πορεία, εάν έχει πιστοποίηση ή όχι για να κάνει αυτές τις πράξεις. Έχει νόμιμο ιατρείο με δύο μεταπτυχιακά πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο από το ΕΚΠΑ και όχι από Χονολουλού ή Χαβάη ή όλα αυτά τα φαιδρά. Έχει την πιστοποίηση για αυτά που κάνει. Ασφαλώς και έχουν δηλωθεί στον ΙΣΑ. Έχει νόμιμη άδεια ιατρού γενικής ειδικότητας. Το δεύτερο μηχάνημα ήταν μόλις δύο μηνών, άρα δεν μπορεί να μιλάμε για δύο μηχανήματα. Δύο μήνες ήταν το δεύτερο μηχάνημα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή ακριβώς αυτό που είπατε είναι και η ουσία. Τα μηχανήματα καταγράφουν πόσες ιατρικές πράξεις έχουν γίνει. Θα το δούμε. Μπορεί να είναι ήδη στη δικογραφία. Αν δεν είναι, θα φανεί τις επόμενες ημέρες».

Ζητώντας, τέλος, άρση απορρήτου των επικοινωνιών του υπνοθεραπευτή από τον Ιούλιο, ο δικηγόρος της Ιωάννας Γάκα τόνισε ότι «έχει σημασία ιδιαίτερα μεγάλη ο χρόνος από τον Ιούλιο και μετά, αλλά αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να το αποκαλύψω. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι γενικότερα εμπλεκόμενοι σε αυτή την ιστορία. Σιγά σιγά θα ξετυλιχτεί το κουβάρι. Ξέρετε, είναι από τις υποθέσεις που οπωσδήποτε θα διαλευκανθούν».