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LIFESTYLE

Μπέττυ Μαγγίρα: Απαντά στον Περικλή Κονδυλάτο με μία φωτογραφία – «Από το peak της καριέρας μου»

"Τα χρόνια του μόντελινγκ ήταν πολύ λίγα και το 1821"

Μπέττυ Μαγγίρα: Απαντά στον Περικλή Κονδυλάτο με μία φωτογραφία – «Από το peak της καριέρας μου»
Πηγή φωτογραφίας: NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
DEBATER NEWSROOM

Η Μπέττυ Μαγγίρα βρίσκεται στον νέο κύκλο του GNTM, με την παρουσία της στο reality μόδας να σχολιάζεται από τον Περικλή Κονδυλάτο. Ο γνωστός σχεδιαστής μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» και αναφέρθηκε στη σχέση της παρουσιάστριας με τον χώρο της μόδας, εκφράζοντας τη δική του άποψη για το κατά πόσο έχει θέση σε ένα project μόδας.

Ειδικότερα, ο Περικλής Κονδυλάτος έκανε ένα ιδιαίτερο σχόλιο για το παρελθόν της Μπέττυς Μαγγίρα ως μοντέλο, λέγοντας χαρακτηριστικά: “Τα χρόνια του μόντελινγκ ήταν πολύ λίγα και το 1821”. Η συγκεκριμένη ατάκα του Περικλή Κονδυλάτου ήταν αρκετή για να προκαλέσει εντυπώσεις, καθώς ο σχεδιαστής δεν έκρυψε την αυστηρή του άποψη για την παρουσία της Μπέττυς Μαγγίρα στο GNTM.

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Λίγες ώρες μετά, η Μπέττυ Μαγγίρα αποφάσισε να απαντήσει μέσα από τα social media με χιούμορ και ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τον τίτλο με τις δηλώσεις του σχεδιαστή και συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα σχόλιο: “Δίκιο έχει…… Ιδού και η απόδειξη!”, έγραψε χαρακτηριστικά.

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